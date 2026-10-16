Srbija ima vicešampionku sveta!
Reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujhelji osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore koje se održava u Las Vegasu.
Na taj način ostvarila je najveći uspeh u istoriji ženskog srpskog rvanja.
Do vicešampionske titule na planetarnom prvenstvu za rvače i rvačice do 23 godine stigla je ubedljivom pobedom u četvrtfinalu nad Indijkom Dikšom Malik rezultatom 12:2.
Potom je veliki podvig napravila u polufinalu savladavši aktuelnu seniorsku prvakinju Evrope, Nadiju Sokolovsku iz Ukrajine sa 11:10, da bi u finalu bila poražena od Amerikanke Kajli Velker.
Treba istaći da je ovo treća medalja za Evelin Ujhelji na velikim takmičenjima, pošto je na kadetskom Evropskom prvenstvu u Tirani 2023. osvojila bronzu, a na juniorskom Šampionatu Evrope u Skoplju ove godine se takođe okitila bronzanim odličjem.
- Žensko rvanje u Srbiji ide uzlaznom putanjom i spremni smo da se upustimo u borbu za osvajanje Olimpijskih normi već sledeće godine. Ozbiljno smo radili i imamo kvalitetne devojke što i dokazujemo kontinuiranim osvajanjem medalja na velikim takmičenjima. Taman kada pomislimo da smo na vrhu, a mi ga na sledećem takmičenju preskočimo. Nećemo stati, idemo dalje po nove medalje za Srbiju i u napad na Olimpijske norme - rekao je Dalibor Perović, trener naše ženske rvačke reprezentacije.
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