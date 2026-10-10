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NAISA IDE DALJE: Nišlije u revanšu druge runde kvalifikacija za Ligu Evrope u Istanbulu savladale Bursu sa 32:28

Slobodan Krstović

10. 10. 2026. u 16:36

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RUKOMETAŠICE Naise plasirale su se u treću rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su i u revanšu u Istanbulu savladale Bursu sa 32:28 (17:17). Nišlijke su slavile i u prvom meču sa 29:28.

НАИСА ИДЕ ДАЉЕ: Нишлије у реваншу друге рунде квалификација за Лигу Европе у Истанбулу савладале Бурсу са 32:28

Foto: Depositphotos

Nišlije su od početka krenule silovito. Dominirale su do 11:7 kada su na trenutak stale i omogućile Turkinjama da preokrenu - 14:12. Međutim, brzo su se trgle, do kraja prvog dela izjednačile na 17:17. U nastavku su krenule furiozno i meč prelomile kada su povele sa 27:20.

U Naisi su blistale Nataša Ćetković sa 12, Milica Aćimović sa 10 i Tamara Mandić sa šest golova.

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