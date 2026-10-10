LJUBA POČASNIN GRAĐANIN: Legendarni šahista LJubomir LJubojević dobio najviše priznanje rodnog grad Užica
ČUVENOM srpskom šahisti Ljubomiru Ljubojeviću je juče povodom Dana grada na Đetinji uručeno najviše priznanje - počani građanin grada Užica.
Rođeni Užičanin (2. novembar 1970.) je titulu međunarodnog majstora stekao 1970, a velemajstora 1971. godine. Bio je prvak Jugoslavije 1977. i 1982. godine, osvojio je Otvoreno prvenstvo Kanade 1974. godine, a početkom 1983. bio je treći šahista sveta na rang-listi, iza Anatolija Karpova i Garija Kasparova.
Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je na 12 šahovskih olimpijada, devet puta kao prva tabla. Na Olimpijadi u Skoplju 1972. godine osvojio je pojedinačnu zlatnu medalju na trećoj tabli, kao i tri bronzane medalje tokom olimpijskih nastupa. Tokom karijere pobeđivao je brojne najveće svetske šahiste, među kojima i svetske šampione Karpova, Kasparova i Višvanatana Ananda. Dobitnik je i Nagrade za životno delo Šahovskog saveza Srbije za 2026. godinu.
- Priznanje je potvrda njegovog izuzetnog sportskog puta, ali i trajne veze sa rodnim gradom, u koji se rado vraćao i u kome živi njegova porodica - piše na sajtu grada Užica.
Zajedno sa Ljubojevićem, svečanoj sednici prisustvovao je i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, koji je za ŠSS isktakao je ovo veliko i značajno priznanje za Ljubomira Ljubojevića, kao i za šahovski javnosti jer "nas je Ljuba puno zadužio svojim uspesima i pobedama".
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