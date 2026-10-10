SLAVLJE POSLE PETERACA: Vaterpolisti Partizana savladali Dusiburg sa 14:13 i napravili veliki zaveslaj ka grupnoj fazi Evrokupa

VATERPOLISTI Partizana napravili su veliki zaveslaj ka grupnoj fazi Evrokupa. Crno-beli su u trećem kolu kvalifikacionog turnira u Atini posle peteraca savladala nemački Duisburg sa 14:13 (2:2, 1:2, 2:2, 4:3). Beograđani su treći sa pet bodova i večeras čekaju ishod duela Duisburga i Kazanja. Beograđani se sutra (8.30) sastaju sa Savonom.

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uleni Stefana Ćirića vodili su žestoku borbu sa Nemcima. Nisu odustajali ni kada je rival poveo sa 6:3. Uspeli su u finišu meča golovima Anđelića da preokrenu na 9:8, ali je Sajfert dve sekunde pre kraja pogodio za 9:9. U penal seriji presudna je bila treća u kojoj je golman Todorovski odbranio šut Matena. Tačku na dramu stavio je kapiten Janković. Najefikasniji kod Partizana bio je Vuk Anđelić sa četiri gola.