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SLAVLJE POSLE PETERACA: Vaterpolisti Partizana savladali Dusiburg sa 14:13 i napravili veliki zaveslaj ka grupnoj fazi Evrokupa

Slobodan Krstović

10. 10. 2026. u 12:35

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VATERPOLISTI Partizana napravili su veliki zaveslaj ka grupnoj fazi Evrokupa. Crno-beli su u trećem kolu kvalifikacionog turnira u Atini posle peteraca savladala nemački Duisburg sa 14:13 (2:2, 1:2, 2:2, 4:3). Beograđani su treći sa pet bodova i večeras čekaju ishod duela Duisburga i Kazanja. Beograđani se sutra (8.30) sastaju sa Savonom.

СЛАВЉЕ ПОСЛЕ ПЕТЕРАЦА: Ватерполисти Партизана савладали Дусибург са 14:13 и направили велики завеслај ка групној фази Еврокупа

Foto: Depositphotos / vverve

uleni Stefana Ćirića vodili su žestoku borbu sa Nemcima. Nisu odustajali ni kada je rival poveo sa 6:3. Uspeli su u finišu meča golovima Anđelića da preokrenu na 9:8, ali je Sajfert dve sekunde pre kraja pogodio za 9:9. U penal seriji presudna je bila treća u kojoj je golman Todorovski odbranio šut Matena. Tačku na dramu stavio je kapiten Janković. Najefikasniji kod Partizana bio je Vuk Anđelić sa četiri gola.

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