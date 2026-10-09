ŠABAC SLAVIO, PARTIZAN IZGUBIO: Promenljiv učinak naših vaterpolo klubova u kvalifikacijama za Evrokup
VATERPOLISTI Šapca su slavili, a igrači Partizana izgubili na kvalifikacionom turnirima za grupu fazu Evrokupa. Šapčani su u prvom kolu na svom bazenu torpedovali „Bele ajkule“ iz Hanovera – 20:4 (5:0, 3:0, 4:2, 8:2). Kod domaćina najefikasniji je bio Filip Novaković sa pet golova. „Čivijaši“ u drugom kolu sutra (18.30) igraju sa turskom Enkom.
Crno-beli su posle pobede na ruskim Sintezom (14:13), u drugom kolu turnira u Atini posle velike borbe izgubili od domaćeg Apolona – 13:15 (6:3, 2:4, 3:5, 2:3). U Partizanu tri gola dali su Miljan Đokanović i Goran Grgurević. Beograđani sutra (11.00) igraju sa Duizburgom.
Prve dve ekipe, iz Atine i trećeplasirana, idu dalje.
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