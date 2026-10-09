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TENT BRANI TITULU: Utakmicom Jedisnstvo SP - Ub počinje Superliga Srbije za odbojkašice

Slobodan Krstović

09. 10. 2026. u 19:30

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KREĆU i odbojkašice. Utakmicom Jedinstva iz Stare Pazova i Uba večeras počinje Superliga Srbije. Titulu brani TENT, koji sutra dočekuju beogradski Radnički. Pažnju privčalači i nekada veliki derbi između užičkoj Jedinstva i Crvene zvezde.

ТЕНТ БРАНИ ТИТУЛУ: Утакмицом Једиснство СП - Уб почиње Суперлига Србије за одбојкашице

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

PRVO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Jedinstvo SP - Ub (20.00). Subota: Beograd - Spartak SU (13.00), Partizan - Napredak (18.00), TENT - Radnički (19.00), Jedinstvo UE - Crvena zvezda (19.00), Železničar - Srem (19.00).

Titulu prvaka brani obrenovački TENT.

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