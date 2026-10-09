TENT BRANI TITULU: Utakmicom Jedisnstvo SP - Ub počinje Superliga Srbije za odbojkašice
KREĆU i odbojkašice. Utakmicom Jedinstva iz Stare Pazova i Uba večeras počinje Superliga Srbije. Titulu brani TENT, koji sutra dočekuju beogradski Radnički. Pažnju privčalači i nekada veliki derbi između užičkoj Jedinstva i Crvene zvezde.
PRVO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Jedinstvo SP - Ub (20.00). Subota: Beograd - Spartak SU (13.00), Partizan - Napredak (18.00), TENT - Radnički (19.00), Jedinstvo UE - Crvena zvezda (19.00), Železničar - Srem (19.00).
Titulu prvaka brani obrenovački TENT.
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