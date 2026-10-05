BEZ PRAVA NA GREŠKU: Vaterpolisti Radničkog startuju u Ligi šampiona, a u prvom kolu sutra su gosti rumunske Oradee
POČINjE bitka za Top 8 Lige šampiona. Vaterpolisti Radničkog u utorak (18.30) u prvom kolu grupe B prve faze elitnog takmičenja u Oradei izlaze na megdan rumunskom velikanu. Kragujevčani su svesni da ih očekuje veoma težak duel, ali i da moraju da pobede ekipu Lazara Dobožanova i Petra Velkića. Podsetimo za prva dva mesta, koja vode u drugu fazu, bore se i italijanski giganti, slavni Pro Reko i Breša.
Zato je za ekipu Uroša Stevanovića važan ne svaki bod, nego i svaki gol. Na papiru favoriti su protiv Oradee,koja ima iskusan tim i u čijem su sastavu osim Dobožanova i Velkića prekaljeni internacionalci Ivan Gusarov, koji je nekad nosio kapicu Radničkog i Dimitrije Holod, koji stigao iz hecegnovskog Jadrana. Tu su i rumunski reprezentativci. Podsetimo, u kvalifikacijama je Oradea na svom bazenu izgubila od Novog Beograda - 10:11. Inače, Oradea je nedano osvojila Kupa Rumunije.
- Kreće Liga šampiona, takmičenje koje smo željno iščekivali od prvog dana priprema. Oradea je odlična ekipa, pogotovo kada igra na domaćem bazenu, tako da pred nama nije nimalo lak zadatak. Svesni smo njihovog kvaliteta, ali isto tako čvrsto verujemo u sebe. Očekujem izuzetno tvrdu utakmicu, ali i našu pobedu. Idemo korak po korak, znamo da je svaki meč ključan i da prostora za greške nema - ističe za sajt Radničkog Strahinja Rašović.
Kragujevčani su formu brusili i u Regionalnoj ligi, u kojoj su ostvarili pet pobede. Povratnik Nikola Lukić smatra da je veoma važno da osvoje ceo plen:
- Očekivanja su najviša moguća, u svaki meč ulazimo sa željom da pobedimo. Odlično smo uradili pripremni period, a kroz duele u Regionalnoj ligi dodatno smo brusili formu za ovaj izazov. Iako još uvek nismo na svom maksimumu, iz utakmice u utakmicu podižemo nivo igre i verujem da ćemo u utorak pokazati pravo lice. Oradea je dugo na okupu i sigurno će pružiti snažan otpor, ali uz dužno poštovanje protivnika - sve osim našeg trijumfa bilo bi veliko iznenađenje. Pobeda i tri boda na startu su ključni da na pravi način otvorimo Ligu šampiona.
U drugom meču grupe B sutra (20.30) Breša dočekuje Pro Reko.
"Vukovi" na šampiona
VATERPOLISTI Novog Beograda u Ligi šampiona startuju u sredu. Vicešampion Srbije će u prvom kolu grupe C u srcu Katalonije izaći na megdan prvaku Evrope, Barseloneti.
U drugom melu grupe C od 20.30 u Zagrebu igraju Mladost (Marko Radulović) i splitski Jadran.
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