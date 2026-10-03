Ferštapen presrećan nakon pol - pozicije: "Ovo je neverovatan rezultat za nas"
Maks Verstapen nije krio zadovoljstvo nakon što je osvojio prvu pol-poziciju u ovogodišnjoj sezoni Formule 1, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama na stazi Sepang uoči Velike nagrade Bahreina koja se ove godine vozi u Maleziji zbog situacije na Bliskom Istoku.
Vozač Red bula istakao je da je rezultat posebno značajan imajući u vidu napredak koji je njegova ekipa ostvarila tokom sezone. Kako je naveo, brojna unapređenja na bolidu počela su da daju rezultate upravo u poslednjih nekoliko trkačkih vikenda.
- Ovo je neverovatan rezultat za nas. Kada pogledate kako je sezona počela i koliko smo napredovali, vidi se veliki pomak. Na pojedinim stazama bili smo veoma blizu, ali mislim da je ovaj vikend za nas bio posebno pozitivan - rekao je Ferštapen, prenosi BBC.
Holanđanin je naglasio da je ključ uspeha bio u tome što su novi delovi ugrađeni na bolid funkcionisali onako kako je ekipa očekivala.
- Dodavali smo nove delove na bolid i oni su funkcionisali. Kada unapređenja rade kako treba, dobijate vreme po krugu, ali i bolji balans bolida - objasnio je Maks.
On je dodao da je pravilno podešavanje automobila bilo naročito važno zbog visokih temperatura i osetljivosti pneumatika na promene u balansu.
- Na stazi gde je veoma toplo, a želite stabilan i usklađen balans bolida, to može da napravi veliku razliku. Čini se da smo tokom poslednjih nekoliko vikenda uspeli da pronađemo upravo ono što nam je bilo potrebno - zaključio je četvorostruki šampion F1.
Ovo je Maksu prvi pol u sezoni, 49. u karijeri, a uz njega u prvom i drugom redu će po redosledu biti Hamilton, Hađar i Kimi Antoneli.
Trka je na programu u nedelju od 9 časova.
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