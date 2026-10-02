DIREKTOR ACG NEBOJŠA ŽUGIĆ: Arenica je ostvarenje mog sna, želimo da decu vratimo sportu

ARENICA je 1. oktobra počela svoj put na internetu, a 20. novembra, na Svetski dan deteta i tri godine od početka kampanje „Moje pravo da biram sport“, kreće i televizija

Foto: Arenica

Portal Arenica počeo je da radi 1. oktobra, a 20. novembra, na Svetski dan deteta, počinje i emitovanje televizijskog programa TV Arenica. Datum nije slučajan, upravo tog dana pre tri godine pokrenuta je kampanja „Moje pravo da biram sport“, iz koje je izrastao projekat Arenice.

Arenica je zamišljena kao mesto na kom deca mogu da upoznaju različite sportove, prate svoje vršnjake, uče o zdravim navikama i dobiju priliku da pronađu sport koji vole. Ali i kao prostor koji sport posmatra šire, pre svega kroz porodicu, obrazovanje, inkluziju, odgovornost i vrednosti koje se uče na terenu, ali nose i van njega.

O ideji iz koje je Arenica nastala, iskustvima tokom tri godine kampanje „Moje pravo da biram sport“, Areninoj Ligi šampiona i onome što publiku očekuje od 20. novembra razgovaramo sa direktorom Arene Channels Group i glavnim pokretačem projekta Arenica, Nebojšom Žugićem.

"Glavni motiv za pokretanje Arenice, koji je prvi sportski kanal za decu u regionu, jeste želja da decu vratimo sportu i zdravim životnim navikama i ovo je lično i ostvarenje mog sna i velike želje, jer vidimo i kroz projekat „Moje pravo da biram sport“ koliko je važno da deci pružimo priliku da upoznaju različite sportove, da se oprobaju u njima i da sama izaberu ono što im najviše odgovara. Želimo da promovišemo prave vrednosti i pokažemo deci da uspeh nema puni smisao ukoliko ga ne prati odnos prema drugim ljudima. Važno nam je da nauče da poštuju protivnika, pomognu saigraču, budu solidarni i razumeju da se pravi šampioni ne prepoznaju samo po rezultatima koje ostvaruju", rekao je Nebojša na samom početku intervjua za Arenicu.

Slogan Arenice je „Moje pravo da biram sport" i prati istoimeni projekat Arene. Koliko ova rečenica opisuje sadržaj koji će Arenica nuditi?

„Moje pravo da biram sport“ nije samo slogan televizije. To je suština čitavog projekta - da sport bude dostupan svakom detetu, da deca dobiju priliku da upoznaju različite discipline i da sama izaberu sport koji će za njih predstavljati zadovoljstvo, druženje i zdrav način odrastanja uz podršku roditelja čija edukacija je takođe veoma važna."

Početak emitovanja televizijskog programa planira se za 20. novembar, na svetski Dan deteta. Koliko simbolike ima u ovom datumu?

"Simbolika je velika, jer 20. novembar nije samo Svetski dan deteta, već i datum kada smo pre tri godine pokrenuli kampanju „Moje pravo da biram sport“. Zato smo želeli da upravo tog dana napravimo još jedan važan korak i pokrenemo Arenicu. Mislim da ne postoji lepši datum za početak jedne dečje televizije od Svetskog dana deteta. Želimo da 20. novembar ubuduće bude datum koji će povezivati sve ono za šta se zalažemo – pravo deteta da bira, da se igra, da se bavi sportom, da razvija svoje talente i pre svega, da odrasta u zdravog i dobrog čoveka uz lepe primere i prave vrednosti."

„Moje pravo da biram sport“ već je prošlo kroz veliki broj aktivnosti i takmičenja. Šta ste, kao neko ko je bio na brojnim događajima i razgovarao sa decom, naučili o tome šta ih zaista motiviše da se bave sportom?

"Ono što bih istakao je da je bitno našim najmlađima da im to bude igra, edukacija i priprema za ono što ih čeka u životu. Samo na taj način, bez pritiska i bremena rezultata možemo ih motivisati da zavole sport. Mada, moram priznati da i tako mali vole da pobeđuju i da se nerviraju kada izgube, padne tu i po koja suzica, ali sve je to normalno i razumljivo."

U svakom slučaju definitivno je da je najbolja motivacija ako im sve ovo predstavimo kao igru i oslobodimo ih pritiska plasmana i rezultata postižemo pun efekat projekta.

Startovala je i nova sezona Arenine Lige šampiona. Ove godine izmestili smo se iz Beograda. Šta nas očekuje do velikog finala sledeće godine?

"Meni je posebno drago što je ovo takmičenje postalo toliko popularno i što izrasta u jedan ozbiljan sportski događaj.

Nikada do sada ovako nešto nije viđeno na ovim prostorima.

Ono što nas očekuje jeste sezona puna dobrih utakmica, velike borbe za trofej, ali i lepe nagrade poput odlaska na neku od utakmica Lige šampiona…

Svakako ne treba zaboraviti da će ovi “mali” fudbaleri postati zvezdice u svojim sredinama i na taj način popularizovati sport i pokazati kako bavljenje istim može doneti prepoznatljivost u društvu na jedan pozitivan i zdrav način.

Velika je konkurencija i ja im želim uspešnu sezonu."

Arenina liga šampiona je pokazala koliko deci znači kada dobiju priliku da budu viđeni, da se stave u ulogu “profesionalca”, jer je reč o takmičenju koje ima visoke standarde - kvalitetan teren, televizijski prenos, publika... Da li je upravo taj osećaj važan deo filozofije Arenice?

"Organizaciono, logistički, produkciono, medijski i u svakom drugom pogledu ovo je ogroman projekat i nešto što niko drugi do sad na ovakav način nije uradio.

Želja nam je bila da se deca osete važna i da im približimo najelitnije fudbalsko takmičenje na njima pristupačan način.

Mislim da smo, ne samo uspeli u tome, već da smo otišli mnogo dalje od toga.

ALŠ je postala jedan od simbola naše televizije i srce mi je zbog toga puno.

Presrećan sam zbog efekta koji smo ovim takmičenjem postigli, slobodno mogu reći da je ova liga ponos TV Arene sport, ali i cele kompanije i svih koji u tome učestvuju.

Možemo li zaključiti da je upravo to način da po uzoru na svoje vršnjake i ostala deca požele da izađu na teren?

"Apsolutno. To nam i jeste bio cilj i mislim da smo u potpunosti u tome uspeli."

Za koje formate TV Arenica već sada možete garantovati da će pobrati simpatije publike?

"Program će od samog početka biti celodnevan, pored izveštaja sa dečjih sportskih takmičenja, biće koncipiran da edukuje i usmerava decu i mlade na pravilno bavljenje sportom. Gledaoci će prvi put moći da na jednom mestu čuju savete stručnjaka, da na zanimljiv način testiraju svoje znanje o sportu, ali i nauče mnogo toga novog, da dobiju ideju za zdravu ishranu ili treniranje, čuju naše najmlađe kolege novinare, a posebno mesto ćemo posvetiti i inkluziji u sportu, jer TV Arenica jeste mesto za sve, kao što i sam naziv emisije “Arenica-moje mesto” govori."

Da li za Arenicu možemo reći da je mesto za celu porodicu?

"Apsolutno, svakog dana su sadržaji namenjeni celoj porodici, a vikendom će gledaoci moći da gledaju “Arenica porodični magazin” koji će da se bavi najvažnijim izazovima u odrastanju dece, biće tu i deca i mladi koji će postavljati pitanja gostima, rešavati svoje nedoumice, a rubrika “Da budemo dobri ljudi” ima svoje posebno mesto jer je naša želja da Arenica podstiče decu da budu aktivna, da pronađu sport koji vole i razvijaju svoje talente, ali pre svega da kroz sport izrastaju u dobre ljude. Zato „Da budemo dobri ljudi“ nije samo naziv jedne rubrike, već jedna od najvažnijih poruka koju želimo da Arenica prenosi."

Pored porodice kojoj će se Arenica obraćati, koliko će ovaj kanal biti važan za sve one koji rade sa decom?

"Ovaj kanal će i za njih biti prilika da se obrate širem auditorijumu, da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Arenice, ali i da čuju i nauče nešto novo.

Edukativna uloga ovog kanala je svakako jedna od glavnih komponenti njegovog sadržaja."

Verujete li da će Arenica igrati ključnu ulogu u onome što je postao ozbiljan zadatak celog društva, da vrati sport u škole, da vrati deci sport, pre svega kao igru?

"Da ne verujem, ne bih ni pokretao ovaj kanal.

Živimo u vremenu u kome država izdvaja ogromna sredstva za sport i ulaže u sportsku infrastrukturu.

Naš zadatak je da to iskoristimo na najbolji način, da popularizujemo sport i učinimo ga dostupnim svima.

Upravo to je naša misija, promocija sporta, porodice, zdravog načina života i pravih porodičnih vrednosti.

Kroz to želimo da pokažemo visok stepen društvene odgovornosti i našim primerom motivišemo druge kompanije da krenu istim putem."