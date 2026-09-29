"ORLOVI" NA SVETSKOM KUPU: Odbojkaši Srbije igraće na planetranom šampionatu od 10. do 26. septembra u Poljskoj

SVETSKA odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je sve učesnike 22. Svetskog kupa (nekadašnjeg SP) od 10. do 26. septembra u Poljskoj. Među 32 učesnika je i Srbija, koja je plasman obezbedila na osvnovu Svetske rang liste. Od šampionata je odustala Rusija iz bezbedonosnih razloga.

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Biće formirano osam grupa sa po četiri reprezentacije. U osminufinala plasiraće se prve dve. Tri selekcije, koje nisu izvadile olimpijsku vizu, izboriće učešće na Igrama 2028. u Los Anđelesu. Titulu brani Italija, a "orlovi" su lane bili deseti.

Mečevi će se odigrati u Gdanjsku, Katovicama, Lođu, Olštinu i Krakovu, gde će se održati polufinalni i mečevi za medalje.