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DERBI U KRAGUJEVCU: Vaterpolisti Radničkog u četvrtom kolu Regionalne lige sutra dičekuju hercegnovski Jadran

Slobodan Krstović

29. 09. 2026. u 13:00

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NEMA preda za vaterpoliste. U nedelju su stvatili tačku na treće kolo Regionalne lige, a već u sredu slede okršaji u četvrtoj rundi. Derbi kola je u Kragujevcu, gde od 20.00 Radnički igra se hercegnovskim Jadranom. U sredu se sastaju još Naisa i Budućnsot u Nišu, a preostali dueli odigraće se u petak, 2. oktobra.

ДЕРБИ У КРАГУЈЕВЦУ: Ватерполисти Радничког у четвртом колу Регионалне лиге сутра дичекују херцегновски Јадран

foto milos vukadinovic

ČETVRTO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, danas: Radnički - Jadran HN (20.00), Naisa - Budućnost (20.00). Petak, 2. oktobar: Valis - Budva (18.00), Partizan - Zemun (19.00), Šabac - Primorac (20.00), Novi Beograd - Vojvodina (20.00).

TABELA: Jadran HN 9, Radnički 9, Novi Beograd 9, Šabac 6, Budva 6, Budućnost 5, Primorac 3, Valis 3, Vojvodina 3, Partizan 1, Nais 0, Zemun 0 bodova.

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