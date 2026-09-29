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NAISA ČEKA VOJVODINU: Treće kolo ARKUS Superlige za rukometašice počeće sutra i azvršiće se 11.novembra

Slobodan Krstović

29. 09. 2026. u 12:55

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POSLE dvonedeljne pauze zbog priprema ženske rukometne reprezentacije, nastavlja se šampionat dama. U trećem kolu u sredu Naisa će dočekati Vojvodinu, a Radnički Temerin. U subotu će snage odmeriti Napredak i Mladost, a u ponedeljak Bekament i Partizan. Derbi kola između Crvene zvezde i Bora odigraće se 11.novembra.

НАИСА ЧЕКА ВОЈВОДИНУ: Треће коло АРКУС Суперлиге за рукометашице почеће сутра и азвршиће се 11.новембра

Foto: Depositphotos

TREĆE kolo ARKUS Superlige za rukometašice, danas: Naisa - Vojvodina (18.30), Radnički - Temerin (19.00). Subota, 3.oktobar: Napredak - Mladost NP (19.30). Ponedeljak, 5. oktobar: Bekament - Partizan (18.00). Sreda, 11.novembar: Crvena zvezda - Bor (18.00), Ruma - Jagodina (19.00).

TABELA: Radnički 4, C. zvezda 4, Naisa 4, Bor 4, Ruma 3, Napredak 3, Temerin 1, Vojvodina 1, Mladost NP 0, Bekament 0, Partizan 0, Jagodina 0.

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