NAISA ČEKA VOJVODINU: Treće kolo ARKUS Superlige za rukometašice počeće sutra i azvršiće se 11.novembra
POSLE dvonedeljne pauze zbog priprema ženske rukometne reprezentacije, nastavlja se šampionat dama. U trećem kolu u sredu Naisa će dočekati Vojvodinu, a Radnički Temerin. U subotu će snage odmeriti Napredak i Mladost, a u ponedeljak Bekament i Partizan. Derbi kola između Crvene zvezde i Bora odigraće se 11.novembra.
TREĆE kolo ARKUS Superlige za rukometašice, danas: Naisa - Vojvodina (18.30), Radnički - Temerin (19.00). Subota, 3.oktobar: Napredak - Mladost NP (19.30). Ponedeljak, 5. oktobar: Bekament - Partizan (18.00). Sreda, 11.novembar: Crvena zvezda - Bor (18.00), Ruma - Jagodina (19.00).
TABELA: Radnički 4, C. zvezda 4, Naisa 4, Bor 4, Ruma 3, Napredak 3, Temerin 1, Vojvodina 1, Mladost NP 0, Bekament 0, Partizan 0, Jagodina 0.
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