BORAC PRETI PARTIZANU: U Banjaluci će se u sredu odigrati finale Svesrpskog kupa za rukometaše
U BANjALUCI će se u sredu (20.15) odigrati finale jubilarnog, 10. Svesrpskog kupa, u kojem će se sastati domaći Borac i branilac trofeja, Partizan. U dvorani "Borik" će se od 18.00 časova u revijalnoj utakmici sastati pionirske reprezentacije Republike Srpske i Srbija.
- Očekuje nas sigurno zahtevna utakmica protiv Borca, koji ima par iskusnih igrača i sigurno će biti maksimalno motivisani. Što se nas tiče mi smo već osvojili jedan trofej, Superkup Srbije i imamo dosta iskustva sa utakmica koje se igraju za trofej. Daćemo sve od sebe da osvojimo još jedan trofej i obradujemo navijače - kaže za SRS Nikola Crnoglavac iz Partizana.
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