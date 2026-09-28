"ORLOVI" DALEKO OD LOS ANĐELESA: Odbojkaši 18. na FIVB rang listi i čeka ih paklena borba za plasman na Olimpijske igre 2028.
ZAVRŠENI su kontinetalni šampionati i već sada se zna šest od 12 učesnika muškog odbojkaškog turnira na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu. Osim domaćina, SAD, kartu su ovih dana izvadili Poljska, Japan, Brazil, Tunis i Kuba.
Još dva puta ostala su do "grada anđela". Prvo će se tri ulaznice podeliti na Svetskom kupu od 10. do 26. septembra u Poljskoj. Poslednje tri karte biće dodeljene na osnovu Svetske rang liste, koja će biti formirana posle Lige nacija 2028. godine.
A spisak reprezentacija, koje se nisu kvalifikovale je impresivan: svetski prvak Italija, olimpijski pobednik Francuska, vicešampion planete Bugarska, povratnik na veliku scenu Rusija (koja u ovom trenutku neće da igra na SK u Poljskoj), Slovenija, hit ovogodišnjeg EP Finska (10. na FIVB listi), Nemačka, Ukrajina, Argentina, Belgija, Kanada, Turska, Iran, Češka... Srbija je posle šampionata Starog kontinenta pala na 18. mesto i u ovom trenutku deluje da ima veoma male šanse da ode u Los Anđeles. Da bi to uradila, mora da nadmaši sebe, da zablista, naročito u Ligi nacija, da pobeđuje i skuplja bodove kako bi napredovala na FIVB listi. Ukoliko bude uspešna kao prošle i ove godine, plasman na Igre biće skoro nemoguća miscija.
"Orlovi" se još nisu plasirali ni na Svetskom kupu. Poznato je 17 učesnika, preostalih 15 dobiće se na osnovu rang liste, koja će biti formirana posle Lige nacija. Iz Evrope su sigurni učesnici branilac titule Italija, domaćin Poljska, Francuska, Slovenija i Finska... Na SK učestvuje 32 selekcije, tako da za očekivati da će "orlovi" igrati u Poljskoj. Prošle godine bili su deseti.
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