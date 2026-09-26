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Izbacili Srbiju, pa doživeli "nokaut": Osvojena istorijska medalja na Evropskom prvenstvu!

Новости.онлине/С.С.

26. 09. 2026. u 18:48

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Meč je rešen ekspresno u tri seta.

Избацили Србију, па доживели нокаут: Освојена историјска медаља на Европском првенству!

Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Finske osvojila je istorijsku bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u meču za 3. mesto savladala selekciju Slovenije rezultatom 3:0 (po setovima (25:23, 25:20, 29:27).

Slovenačka selekcija je u osmini (Srbija 3:0) i četvrtfinalu (Belgija 3:1) izgubila samo set, a onda u polufinalu protiv Poljske i Skandinavaca ostala bez ijednog, što ih je koštalo osvajanja bar jednog odličja.

Za Finsku je ovo epska, prva, medalja na šampionatima Evrope, pošto u dosadašnjim takmičenjima nisu imali priliku da se nađu na postolju.

Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Iako su vodili na početku uvodnog perioda, Slovenci nisu izdržali. Finci su morali da jure rezultat na startu, da bi serijom 4-1 kod rezultata 17:16, došli do ubedljivih 21:17 i tu prednost više nisu ispuštali. Prišla ja Slovenija na 24:23, ali se skandinavski tim odbranio i dobio prvi set.

U drugom setu do 10:10 vladala je rezultatska klackalica, da bi Finska serijom 5:0 otišla na visokih pet poena razlike i još ubedljivije slavila u ovom delu igre - 25:20.

Na kraju, u trećem periodu, Slovenija je odolevala do samog finiša, kada su Finci napravili ključni brejk i tu prednost više nisu ispuštali.

Podsetimo, u velikom finalu od 21 čas branilac titule Poljska, koju sa klupe predvodi legendarni bivši reprezentativac i selektor Srbije Nikola Grbić, sastaje se protiv reprezentacije Francuske, četvrte selekcije sa prethodnog šampionata Evrope.

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