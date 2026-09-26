Izbacili Srbiju, pa doživeli "nokaut": Osvojena istorijska medalja na Evropskom prvenstvu!

Meč je rešen ekspresno u tri seta.

Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Finske osvojila je istorijsku bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u meču za 3. mesto savladala selekciju Slovenije rezultatom 3:0 (po setovima (25:23, 25:20, 29:27).

Slovenačka selekcija je u osmini (Srbija 3:0) i četvrtfinalu (Belgija 3:1) izgubila samo set, a onda u polufinalu protiv Poljske i Skandinavaca ostala bez ijednog, što ih je koštalo osvajanja bar jednog odličja.

Za Finsku je ovo epska, prva, medalja na šampionatima Evrope, pošto u dosadašnjim takmičenjima nisu imali priliku da se nađu na postolju.

Iako su vodili na početku uvodnog perioda, Slovenci nisu izdržali. Finci su morali da jure rezultat na startu, da bi serijom 4-1 kod rezultata 17:16, došli do ubedljivih 21:17 i tu prednost više nisu ispuštali. Prišla ja Slovenija na 24:23, ali se skandinavski tim odbranio i dobio prvi set.

U drugom setu do 10:10 vladala je rezultatska klackalica, da bi Finska serijom 5:0 otišla na visokih pet poena razlike i još ubedljivije slavila u ovom delu igre - 25:20.

Na kraju, u trećem periodu, Slovenija je odolevala do samog finiša, kada su Finci napravili ključni brejk i tu prednost više nisu ispuštali.

Podsetimo, u velikom finalu od 21 čas branilac titule Poljska, koju sa klupe predvodi legendarni bivši reprezentativac i selektor Srbije Nikola Grbić, sastaje se protiv reprezentacije Francuske, četvrte selekcije sa prethodnog šampionata Evrope.

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