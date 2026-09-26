SRBIJA ČETVRTA U EVROPI: Četiri medalje i dve šampionske titule Starog kontinenta!

SJAJAN nastup srpske bokserske reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Naša selekcija osvojila je dva zlata, srebro i bronzu na šampionatu, što joj je donelo u ukupnom poretku četvrto mesto.

Foto: SBS

Titule prvakinje Evrope odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, srebrom se ponosi Rasto Simić, a bronzom Milena Matović. Uz to Kuluhova je proglašena za najbolju bokserku šampionata.

Evropsko prvenstvo, održano od 16. do 25. septembra u Sofiji, okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz 42 evropske federacije.

Od Srbije uspešnije su bile selekcije Rusije (15 medalja - 7, 5,3), Turske (10 - 4,1,5) i Azerbejdžana (5 - 2,1,2). Na šampionatu, koji je organizovao Svetski boks, nadmetalo se 400 boksera i bokserki iz 42 zemlje, tako da uspeh Srbije još više dobija na značaju.

Prekjuče je prva donela zlato Sara Ćirković u kategoriji do 54 kilograma, pošto je u finalu bila bolja od Finkinje Pile Kaivo Oje. Potom je tron odbranila Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma, jer je nadmašila Francuskinju Stelin Grosi.

Foto: SBS

Rasto Simić je stao u finalu kategorije do 80 kilograma, pošto je bio slabiji od Rusa Čerava Ašalajeva - 0:5. Još ranije bronzu je osigurala Milena Matović u kategoriji do 70 kilograma.

U saopštenju Srpskog bokserskog saveza ističe da su boje Srbije branili i: Nikolina Džida (do 51 kg), Jelena Zekić (do 57 kg), Anastasija Lukajić (do 65 kg), Artur Ngapetijan (do 55 kg), Filip Džida (do 70 kg) i Almir Memić (do 75 kg).

Foto: SBS

- Srpski reprezentativci su tokom šampionata pokazali borbenost i kvalitet, od prvog zvona do poslednjeg gonga, ostavili su značajan trag u Sofiji i dokazali da je Srbija bokserka sila - naglašava se u saopštenju SBS.

Žensku selekciju predvodio je selektor Mirko Ždralo, uz trenere Pedra Granadu Ransela i Alena Bičenova.

U muškoj konkurenciji Srbiju su predstavljali Artur Ngapetijan do 55 kg, Filip Džida do 70 kg, Almir Memić do 75 kg i Rastko Simić do 80 kg. Mušku selekciju predvodio je selektor Milan Piperski, uz trenere Jevgenija Micova i Milisava Vuka Simića.

V. N.

SARA: "IDEMO KA LOS ANĐELESU"!

Sara Ćirković je još jednom oduševila na velikom takmičenju.

Foto: D. Milenkovic/SBS

- Hvala svima, ponovo sam prvakinja Starog kontinenta. Donela sam zlatnu medalju Srbiji. Pozdravljam sve koji su mi bili podrška, mom Savezu, predsedniku Nenadu Borovičaninu, mojim trenerima, celoj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna i ovo je još jedan podstrek za dalje, idemo ka medalji na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu - rekla je Ćirkovićeva.

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