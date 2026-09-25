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GRBIĆ BLIZU NOVE KRUNE: Odbojkaši Poljske i Francuske sastaće se u subotu u finalu 34. Evropskog prvenstva

Slobodan Krstović

25. 09. 2026. u 22:57

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ODBOJKAŠI Poljske, koje sa klupe vodi Nikola Grbić i Francuske sastaće se u subotu (21.00) u Milanu u finalu 34. Evropskog prvenstva. Poljaci su u polufinalu savladali Sloveniju sa 3:0 (25:23, 25:23, 25:18), a Francuzi Finsku – 3:1 (25:17, 18:25, 25:18,25:15). Za bronzu će se od 17.00 časova boriti Slovenci i Finci.

ГРБИЋ БЛИЗУ НОВЕ КРУНЕ: Одбојкаши Пољске и Француске састаће се у суботу у финалу 34. Европског првенства

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Očekuje se spektakularan duel, jer će se za krunu boriti branilac titule i olimpijski pobednik. Biće to i repriza finala sa LOI 2024. u Parizu, u kojem su slavili „trikolori“. Ne zaboravimo da su Poljaci ove godine osvojili Ligu nacija. Inače, šampion će izboriti plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

Grbić je ulaskom u finale osigurao desetu medalju na klupi Poljske, dosada je osvojio olimpijsko srebro, svetski srebro i bronzu, evropsko zlato, tri prva mesta i dva treća u Ligi nacija.

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