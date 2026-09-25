Srbin spreman da pokori Madrid! Stojković: Idem u Španiju da mu prekinem niz nokauta!
Srpski bokser Đorđe Stojković boksovaće na pro reviji u Madridu.
On će u reviji 3. oktobra, na kojoj će biti održana tri meča za pojas odraditi uvodni meč protiv Mustafe Čadliuija.
Nišlija je do sada ostvario pet pobede, tri nokautom. Priliku da popravi rejting imaće protiv domaćeg borca koji je u karijeri ostvario tri pobede, sve tri nokautom.
- Idem u Španiju da prekinem njegov niz nokauta. Da donesem pobedu mom timu i Srbiji. Već dva meseca se pripremam na kampu u Somboru kako bih što bolje predstavio sebe i svoju zemlju - rekao je za Novosti Stojković.
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