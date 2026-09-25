Velšani će se obogatiti! Zbog borbe Fjurija i DŽošue smeštaj preko 7.000 funti po noći.

Kada je Netfliks potvrdio borbu Tajsona Fjurija i Entonija Džošue u decembru, u Kardifu je nastala pomama.

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Iako ulaznice još nisu puštene u prodaju već je krenula pomama kako bi navijači uspeli da na vreme pronađu smeštaj.

Borba dvojice bokserkih velikana zakazana je u prestonici Velsa za 11. decembar, a svi hotelski smeštaji već su rezervisani i to po ceni 2.500 funti za noć.

Očekuje se dolazak 80.000 navijača u grad, a s obzirom da taj broj prevazilazi broj dostupnih soba u hotelima, očekuje se da građani Kardifa gostima iznajmljuju sobe, pa i cele kuće.

Tako se na popularnom sajtu "Er-bi-n-bi" dvosobni stan može iznajmiti za 3.000 funti. Kuća sa šest soba trenutno se na datum 11. decembar izdaje po ceni 7.250 funti po noći.

Za sada je poznat datum i stadion na kome će se Džošua i Fjuri boriti. Ostali detalji biće kasnije objavljeni zbog pritisaka navijača iz Amerike da se borba održi tokom dana ili ujutru kako bi tamošnja publika mogla da uživa nesmetano u borbi usled vremenske razlike.

Za sada se spekuliše da će meč biti između 13 i 14 časova, ali još uvek nema zvanične potvrde.

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