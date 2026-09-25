Ostali sportovi

IGRALE SAMO 10. MINUTA: Srbija na "Trofeju Makedonije" u Ohridu doživela novi udarac!

Новости онлајн/С.К.

25. 09. 2026. u 19:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD sjaja do očaja. Podmlađena ženska rukometna reprezentacija Srbije je u drugom kolu "Trofeja Makedonije" u Ohridu doživela veoma, veoma težak poraz od Hrvatske - 15:28 (9:3).

ИГРАЛЕ САМО 10. МИНУТА: Србија на Трофеју Македоније у Охриду доживела нови ударац!

FOTO: RSS

Izabranice Sandre Kolaković dobro su počele, povele sa 3:1, u 12.minutu posle tri vezana gola Aleksandre Vasić stekle 6:3 i - stale.

Hrvatice su za četiri minuta preokrenule na 7:6 i od tada su polako uvećavale prednost. Srpkinje su izgubile ritam, bile bezopasne u napadu, previše grešile, naročito u drugom delu i Kolakovićka savetima u tajm-autu nikako nije uspela da ih trgne.

U reprezentaciji Srbije odskočila je Aleksandra Vasić sa pet golova, a tri je dala Jelena Knežević. Kod Hrvatske izdvojila se Katja Vuković sa sedam pogodaka.

Srpkinje u subotu (17.00) igraju protiv Crne Gore.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života