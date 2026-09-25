IGRALE SAMO 10. MINUTA: Srbija na "Trofeju Makedonije" u Ohridu doživela novi udarac!

OD sjaja do očaja. Podmlađena ženska rukometna reprezentacija Srbije je u drugom kolu "Trofeja Makedonije" u Ohridu doživela veoma, veoma težak poraz od Hrvatske - 15:28 (9:3).

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Izabranice Sandre Kolaković dobro su počele, povele sa 3:1, u 12.minutu posle tri vezana gola Aleksandre Vasić stekle 6:3 i - stale.

Hrvatice su za četiri minuta preokrenule na 7:6 i od tada su polako uvećavale prednost. Srpkinje su izgubile ritam, bile bezopasne u napadu, previše grešile, naročito u drugom delu i Kolakovićka savetima u tajm-autu nikako nije uspela da ih trgne.

U reprezentaciji Srbije odskočila je Aleksandra Vasić sa pet golova, a tri je dala Jelena Knežević. Kod Hrvatske izdvojila se Katja Vuković sa sedam pogodaka.

Srpkinje u subotu (17.00) igraju protiv Crne Gore.

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