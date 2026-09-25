Sara Ćirković šampionka Evrope! Srpkinja najavljuje medalju u Los Anđelesu
Sara Ćirković ponovo na krovu Evrope – zlato ostaje u Srbiji!
Srpska bokserska šampionka Sara Ćirković osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 54 kilograma i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa!
Aktuelna evropska šampionka nastavila je svoj impresivan niz i do novog zlata stigla posle izuzetno zahtevnog turnira. Na putu do finala Ćirković je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijsku i evropsku šampionku, u spektakularnom duelu koji je s pravom poneo epitet **„finale pre finala“**. Sara je slavila rezultatom 3:2 i pokazala šampionski karakter u jednom od najtežih mečeva na turniru.
U velikom finalu čekala ju je predstavnica Finske Pihle Kaivo Oje. Sara je još jednom pružila maestralnu partiju, pokazala kvalitet, borbenost i sigurnost, i stigla do -novog evropskog zlata!
Posle evropske titule osvojene pred domaćom publikom u Beogradu 2024. godine, Sara Ćirković sada je svoju kolekciju obogatila još jednim najsjajnijim odličjem.
- Donela sam Srbiji zlatnu medalju. Postala sam prvakinja Evrope. Pozdravljam sve ljude koji su verovali u mene, koji su bili podrška. Mom savezu, predsedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, celoj ekipi. Veoma sam srećna. Ovo je podstrek za dalje, idemo kka medalji u Los Anđelesu - rekla je Sara.
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