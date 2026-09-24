SLABIJE OD SEVERNE MAKEDONIJE: Srbija izgubila u prvom kolu "Trofeja Makedonije"!

MAT na startu. Podmlađena ženska rukometna reprezentacija Srbije je u prvom kolu turnira „Trofej Makedonije“ u Ohridu bile nemoćna u duelu sa domaćom selekcijom – 21:29 (9:17).

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Naše dame u petak (15.30) igraju protiv Hrvatske, koja je remizirala sa Crnom Gorom rezultatom 20:20.

Pobednik je bio rešen još u prvom poluvremenu kada su Makedonke povele sa 12:6.

Srpkinje su jači otpor pružile u drugom delu kada su se par puta primakle na minus 6.

U reprezentaciji Srbije najefikasnije su bile Aleksandra Vasić sa sedam i Milica Otašević sa pet golova.

Kod Severne Makedonije odskočila je igračica utakmice, Sara Ristovski sa sedam pogodaka.

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