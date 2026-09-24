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SRPKINJA BRANI ZLATO: Novo finale za Saru Ćirković

Olja Mrkić

24. 09. 2026. u 13:12

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Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma i braniće zlato osvojeno pre dve godine u Beogradu.

СРПКИЊА БРАНИ ЗЛАТО: Ново финале за Сару Ћирковић

Foto: SBS/D. Milenković

Ćirković je u polufinalu savladala reprezentativku Rusije Anastasiju Kol odlukom sudija rezultatom 3:2 i tako osigurala najmanje srebrnu medalju. 

Srpkinja će se za drugo uzastopno zlato na EP boriti protiv pobednice drugog polufinala između Lenke Bernardove iz Češke i Pihle Kaivo Oje iz Finske.

 

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