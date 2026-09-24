POČINJE SAJAM SPORTA: Od petka do nedelje 15. put tradicionalna manifestacija na Adi ciganliji!
POD sloganom "Sport pobeđuje", od 25. do 27. septembra na beogradskoj Adi ciganliji biće održan Sajam sporta. Tradicionalna manifestacija, 15. po redu u organizaciji Sportskog saveza Srbije odvija se uz podršku i pomoć Ministarstva sporta.
Učešće su kao i prethodnih godina potv rdili Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Antidoping agencija Republike Srbije, Republički zavod za sport i medicinu sporta, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Sekretarijat za sport grada Beograda, Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Savez za predškolski sport i fizičku aktivnost...
Na Sajmu sporta će učestvovati preko 50 gradskih i opštinskih aportskih saveza i preko 70 granskih sportskih saveza. U petak u podne je otvaranje, u subotu će Sajam sporta biti otvoren od 10 do 18, a u nedelju od 10 do 15 časova.
Na brojnim poligonima će sva tri dana trajanja sajma najmlađi učesnici moći da oprobaju svoje veštine u sportovima kao što su košarka, fudbal, odbojka, rukomet, atletika, bilijar, šah, borilački sportovi, od tekvondoa, rvanja, mma, boksa, karatea... auto i karting sport, biciklizam, kajak, veslanje, golf,
badminton, između dve vatre, vazduhoplovstvo, planinarenje, speleolozi, ragbi, kuglanje, tenis, stoni tenis, macevanje, vodeni aportovi - plivanje, podvodne aktivnosti, skokovi u vodu, sinhrono plivanje....
U subotu je zakazan finale Lige malih šampiona, takmičenje za predškolce iz 60 opština Srbije, festival minirukometa, 120 godina atletike u Srbiji, promocija čir densa, promocija fudbalskog evropskog prvenstva, mini basket, mma prezentacija sporta uz prisustvo boraca, boksersko takmičenje,
fidzital basket. U nedelju je od 10 do 12 časova predviđen otvoreni trening za dame pod sloganom "Budi zdrava vežbaj sa nama".
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