Ostali sportovi

POČINJE SAJAM SPORTA: Od petka do nedelje 15. put tradicionalna manifestacija na Adi ciganliji!

Новости.онлине/Н.И.

24. 09. 2026. u 18:44

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POD sloganom "Sport pobeđuje", od 25. do 27. septembra na beogradskoj Adi ciganliji biće održan Sajam sporta. Tradicionalna manifestacija, 15. po redu u organizaciji Sportskog saveza Srbije odvija se uz podršku i pomoć Ministarstva sporta.

ПОЧИЊЕ САЈАМ СПОРТА: Од петка до недеље 15. пут традиционална манифестација на Ади циганлији!

Sportski savez Srbije

Učešće su kao i prethodnih godina potv rdili Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Antidoping agencija Republike Srbije, Republički zavod za sport i medicinu sporta, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Sekretarijat za sport grada Beograda, Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Savez za predškolski sport i fizičku aktivnost...

Na Sajmu sporta će učestvovati preko 50 gradskih i opštinskih aportskih saveza i preko 70 granskih sportskih saveza. U petak u podne je otvaranje, u subotu će Sajam sporta biti otvoren od 10 do 18, a u nedelju od 10 do 15 časova.

Na brojnim poligonima će sva tri dana trajanja sajma najmlađi učesnici moći da oprobaju svoje veštine u sportovima kao što su košarka, fudbal, odbojka, rukomet, atletika, bilijar, šah, borilački sportovi, od tekvondoa, rvanja, mma, boksa, karatea... auto i karting sport, biciklizam, kajak, veslanje, golf,
badminton, između dve vatre, vazduhoplovstvo, planinarenje, speleolozi, ragbi, kuglanje, tenis, stoni tenis, macevanje, vodeni aportovi - plivanje, podvodne aktivnosti, skokovi u vodu, sinhrono plivanje....

U subotu je zakazan finale Lige malih šampiona, takmičenje za predškolce iz 60 opština Srbije, festival minirukometa, 120 godina atletike u Srbiji, promocija čir densa, promocija fudbalskog evropskog prvenstva, mini basket, mma prezentacija sporta uz prisustvo boraca, boksersko takmičenje,
fidzital basket. U nedelju je od 10 do 12 časova predviđen otvoreni trening za dame pod sloganom "Budi zdrava vežbaj sa nama".

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