Najbolji igrač na svetu potpisao za klub iz Bosne i Hercegovine

Regionalni sport uzdrmao je jedan od najvećih transfera u istoriji!

Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimedia

Sarajevski Odbojkaški klub invalida Fantomi zvanično je predstavio spektakularno pojačanje – reprezentativca Irana Morteza Mehrzada, zvanično drugog najvišeg čoveka na svetu i najvišeg paraolimpijca u istoriji!

Iranski div, visok impresivnih 2,46 metara, godinama unazad važi za apsolutno najdominantnijeg igrača na planeti. Sa reprezentacijom Irana osvojio je sve moguće trofeje i višestruki je osvajač zlatnih paraolimpijskih medalja, a ovim potpisom sarajevski tim je istakao jasnu kandidaturu za krov Evrope.

Mehrzad boluje od akromegalije, retkog poremećaja povezanog sa prekomernim lučenjem hormona rasta. Nakon teške nesreće na biciklu u tinejdžerskim godinama, desna noga mu je ostala znatno kraća od leve, zbog čega je vezan za invalidska kolica.

Sedećom odbojkom počeo je da se bavi 2011. godine, a u nacionalni tim Irana ušao je 2016. Na ovim prostorima je i te kako poznat, jer je godinama bio glavna prepreka i nepremostivi bedem upravo protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u velikim svetskim i paraolimpijskim finalima.

Dolazak Mehrzada nije jedina senzacija u Sarajevu. Uprava „Fantoma“ napravila je potpuni dar-mar na tržištu i angažovala još tri vrhunska imena.

Novi članovi kluba zvanično su postali još jedan iranski reprezentativac Hosein Golestani, nemački internacionalac Dominik Albreht, kao i Dejan Filipović, čime je sarajevski tim sklopio moćan sastav spreman za napad na sve domaće i međunarodne trofeje.







