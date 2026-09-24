MAKEDONKE PA HRVATICE: Rukometašice će se posle večerašnjeg duela sa domaćinom sutra na "Trofeju Makedonije" sastati sa Hrvatskom

NAŠA podmlađena ženska rukometna reprezentacija sutra (15.30) će se u drugom kolu „Trofeja Makedonije“ u Ohridu sastati sa Hrvatskom. Izabranici Sandre Kolaković večeras (18.00) igraju sa domaćinom, Severnom Makedonijom,a u subotu (17.00) će odmeriti snage sa Crnom Gorom.

FOTO IGOR MARINKOVIĆ

- Biće to dobra provera za mlade igračice, kao i za stručni štab, jer će steći najbolji uvid u njihove mogućnosti. Mislim da je ovo prava provera za nas – ističe za RSS Aleksandra Vasić.

Turnir je u sklopu priprema za EP od 3.do 20.decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.