POLJSKA ILI SLOVENIJA: U Milanu se sutra igraju polufinalni mečevi na 34. Evropskom prvenstvu za odbojkaše

ZAKUVALO se na 34. EP za odbojkaše u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji, jer će se četiri najbolje ekipe u Milanu boriti za medalje. U polufinalu će se sutra od 17 časova sastati branilac titule, Poljska Nikole Grbića i Slovenija, a od 21 olimpijski pobednik, Francuska i hit šampionata, Finska, koja je sinoć u Torinu šokirala svetskog prvaka Italiju sa 3:2.

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Poljaci, Slovenci i Francuzi su i pre tri godine igrali u polufinalu, dok će se Finci prvi put od 2007.boriti za medalju. Tada su ih na putu ka pobedničkom postolju na EP u Moskvi zaustavili budući prvak Španija (2:3) i Srbija (3:1) u meču za treće mesto.

Meč za bronzu i finale igraju se u subotu.