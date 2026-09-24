Ostali sportovi

POLJSKA ILI SLOVENIJA: U Milanu se sutra igraju polufinalni mečevi na 34. Evropskom prvenstvu za odbojkaše

Slobodan Krstović

24. 09. 2026. u 08:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAKUVALO se na 34. EP za odbojkaše u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji, jer će se četiri najbolje ekipe u Milanu boriti za medalje. U polufinalu će se sutra od 17 časova sastati branilac titule, Poljska Nikole Grbića i Slovenija, a od 21 olimpijski pobednik, Francuska i hit šampionata, Finska, koja je sinoć u Torinu šokirala svetskog prvaka Italiju sa 3:2.

ПОЉСКА ИЛИ СЛОВЕНИЈА: У Милану се сутра играју полуфинални мечеви на 34. Европском првенству за одбојкаше

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Poljaci, Slovenci i Francuzi su i pre tri godine igrali u polufinalu, dok će se Finci prvi put od 2007.boriti za medalju. Tada su ih na putu ka pobedničkom postolju na EP u Moskvi zaustavili budući prvak Španija (2:3) i Srbija (3:1) u meču za treće mesto.

Meč za bronzu i finale igraju se u subotu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru