Uroš Medić ponovo ulazi u oktagon! "Doktor" protiv Amerikanca u Medison Skver Gardenu

UFC 334 priredba zakazana je za 14. novembar 2026. godine u Njujorku.

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Uroš Medić dobio je novu veliku priliku u UFC-u – srpski borac će se 14. novembra boriti u čuvenom Medison Skver Gardenu u Njujorku.

„Doktora“ u oktagonu čeka iskusni Amerikanac Kevin Holand, a duel će biti održan u velter kategoriji do 77 kilograma.

Medić u borbu ulazi kao deveti izazivač u svojoj diviziji, dok iza sebe ima seriju od četiri uzastopne pobede - i to na impresivan način. Poslednju je ostvario 1. avgusta u Beogradu, kada je nokautirao Danijela Rodrigeza pred prepunom Beogradskom arenom.

Pre toga je na isti način završavao duele sa Džefom Nilom, Muslimom Salihovim i Gilbertom Urbinom, pa bi eventualni novi trijumf mogao da mu donese još ozbiljniju poziciju u borbi za vrh kategorije.

Srpski borac trenutno ima 14 pobeda i tri poraza u profesionalnoj karijeri. Čak 12 pobeda ostvario je nokautom, dok je u još dva meča slavio sabmišnom.

U glavnom meču večeri Siril Gan braniće pojas prvaka teške kategorije protiv Džoša Hokita, dok će posebnu pažnju privući povratak Amande Nunes, koja će se posle tri godine penzije boriti protiv Kejle Herison.

Za Medića, međutim, fokus je na Holandu i prilici da pobedom napravi još jedan veliki korak ka samom vrhu velter kategorije.