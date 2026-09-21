Srbin u novom četvrtfinalu! Rastko Simić nastavio pobednički niz!
Srpski bokser blista na šampionatu Evrope u Sofiji.
Rastko Simić nastavio je sjajan niz koji su započeli naši bokseri na Evropskom prvenstvu. Srpski bokser je savladao da pobedi Murada Alahverdijeva iz Azerbejdžana u osmini finala i tako obezbedi plasman u četvrtfinale šampionata Starog kontinenta, koje se održava u Sofiji.
Treba podsetiti da je Rastko Simić u prvom kolu lako izašao na kraj sa Litvancem Arvidasom Dainisom. Međutim, sada je naspram sebe imao daleko težeg protivnika, ali je i sa njim Srbin rutinski odradio posao i slavio.
Nedugo posle borbe, Rastko Simić nije krio sreću zbog plasmana u četvrtfinale:
- Drago mi je što sam uspeo da ostvarim drugu pobedu u nizu i da se kvalifikujem u novo četvrtfinale Evropskog prvenstva. Ne znam i dalje ko će mi biti protivnik, nadam se da ću u svakom slučaju biti u mogućnosti da odgovorim zadatku i da donesem medalju Srbiji - rekao je srpski bokser.
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