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POBEDA NA STARTU: Novi Beograd i Vasa potopili Francuze!

Танјуг

18. 09. 2026. u 19:47

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Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira koji se igra u rumunskoj Oradei savladali francuski Strazbur rezultatom 15:12 (po četvrtinama 2:1, 5:4, 5:4, 3:3).

ПОБЕДА НА СТАРТУ: Нови Београд и Васа потопили Французе!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Maestralnu partiju u redovima Novog Beograda pružio je Vasilije Martinović koji se čak šest puta upisao u strelce, dok su Nika Šušiašvili, Viktor Urošević i Nikola Kojić postigli po dva gola.

U drugom meču prvog kola turnira u Rumuniji igraju domaćin Oradea i nemački Špandau.

Drugo kolo na programu je u subotu: Novi Beograd – Špandau 04 i Oradea – Strazbur.

Prema sistemu takmičenja dve prvoplasirane ekipe izboriće plasman u Ligu šampiona.

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