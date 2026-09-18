POBEDA NA STARTU: Novi Beograd i Vasa potopili Francuze!
Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira koji se igra u rumunskoj Oradei savladali francuski Strazbur rezultatom 15:12 (po četvrtinama 2:1, 5:4, 5:4, 3:3).
Maestralnu partiju u redovima Novog Beograda pružio je Vasilije Martinović koji se čak šest puta upisao u strelce, dok su Nika Šušiašvili, Viktor Urošević i Nikola Kojić postigli po dva gola.
U drugom meču prvog kola turnira u Rumuniji igraju domaćin Oradea i nemački Špandau.
Drugo kolo na programu je u subotu: Novi Beograd – Špandau 04 i Oradea – Strazbur.
Prema sistemu takmičenja dve prvoplasirane ekipe izboriće plasman u Ligu šampiona.
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