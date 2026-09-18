Srbija ne zna za poraz na Evropskom prvenstvu u Sofiji!

Posle jučerašnjih startnih trijumfa Anastasije Lukajić (do 65 kg) i Filipa Džide (do 70 kg), pobednički niz danas je nastavio Rastko Simić.

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Srpski reprezentativac u kategoriji do 80 kilograma uspešno je preskočio prvu prepreku i u šesnaestini finala savladao Arvidasa Dainisa iz Litvanije. Naš as će u ponedeljak da boksuje protiv Murada Alihvardijeva iz Azerbejdžana.

Danas oko 18.15 časova u ring će i Almir Memić (75 kg). Rival u šesnaestini finala mu je Hrvat Petar-Krešimir Knežević i ukoliko ga pobedi, u narednom kolu, 21. septembra bi boksovao protiv Ismaila Mutsolgova iz Rusije.

Seniorsko prvenstva Evrope (U 40) verovatno je najjače ikada. Nastupaju predstavnici 43 selekcije, uključujući reprezentaciju World Boxing Izbegličkog tima, sa 381 učesnikom, 226 u muškoj i 155 u ženskoj konkurenciji.

Međutim, jedna stvar je neshvatljiva - organizator nije sposoban da već drugi dan obezbedi uživo prenos na internetu, pa je publika širom Starog kontinenta bila uskraćena da isprati Simićev startni trijumf. Neverovatno i potpuno amaterski pristup domaćina za ovako veliko i važno takmičenje.

Artur Ngapetijan (55 kg) će u ring u subotu. U osmini finala će da boksuje protiv pobednika iz meča između Gora Ajvazjana iz Gruzije i Bilala Bename iz Francucke. Ngapetjan je poražen u polufinalu MI u Tarantu od Bename, pa ako Francuz pobedi Gruzina, biće to prilika našem borcu da se revanšira.

Nikolina Džida (51 kg) će u osmini finala u subotu 19. septembra da boksuje protiv Engleskinje Rubi Vajt, a Jelena Zekić (57 kg) će istog dana u šesnaestini finala da se bori protiv Ruskinje Ljudmile Voroncove.

U nedelju 20. septembra, Sara Ćirković (54 kg) će u osmini finala da boksuje protiv Ukrajinke Ine Statkevič, a ako savlada prvu prepreku, u četvrtfinalu 23. septembra, Sara bi boksvala protiv pobednice iz meča između trofejne Turkinje Buse Naz Čakiroglu i Zejnab Rahimove iz Azerbejdžana.

U nedelju će u ring i Milena Matović (70 kg). Ona će u osmini finala da boksuje protiv Francuskinje Maeli Rišol, takmičarke koja je na Mediteranskim igrama u Italiji u polufinalu savladala našu Nikolinu Gajić.

Kristina Kuluhova (60 kg) će da boksuje u ponedeljak 21. septembra u osmini finala protiv Slovakinje Miroslave Jedinakove. Ako prebrodi prvu prepreku, Kuluhova bi u sredu 23. septembra u četvrtfinalu boksovala sa pobednicom meča između Ukrajinke Tatjane Dovhal i Beatris Almeide iz Portugala.

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