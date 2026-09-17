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Veslanje na Olimpijskim igrama u reci koja ima 500 krokodila

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 16:06

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Pomalo neverovatno zvuči, ali Veslanje na Olimpijskim igrama održaće se u reci koja ima 500 krokodila.

Веслање на Олимпијским играма у реци која има 500 крокодила

Foto: VSS

Reka Ficroj u Brizbejnu, biće domaćin trke u veslanju i Kanuu na Olimpijskim igrama 2032. godine. 

Staza na reci Ficroj u Rokhemptonu, u Kvinslendu, uspešno je prošla nezavisnu tehničku procenu svoje pogodnosti, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

U proceni se nije razmatralo pitanje krokodila, već se analiziralo: 

"Kako bi staza funkcionisala u različitim uslovima, uključujući vremenske prilike, vodostaj i rizikom od poplava kako tokom samih Igara, tako u periodu koji im prethodi".

Izveštaj je naručila Nezavisna uprava za infrastrukturu i koordinaciju Igara (GIICA), koja je napomenula da objekat na reci Ficroj za sportove na mirnim vodama "već služi kao mesto za treninge i takmičenja, koje podržava školska državna prvenstva, lokalne regate i trening kampove nacionalnih timova".

Kao priznati veslački objekat, on poseduje planove za nepredviđene situacije kada se pojave krokodili, a olimpijski zvaničnici su ranije dobili uveravanja o bezbednosti veslača.

Svetska veslačka federacija i Međunarodna kajakaška federacija podržale su ovu stazu.

- Na osnovu sprovedene opsežne analize, sada znamo da reka Ficroj može da obezbedi fer uslove za takmičenje tokom Igara, u skladu sa zahtevima olimpijskog i paraolimpijskog veslanja - rekao je predsednik Svetske veslačke federacije Žan-Kristof Rolan.

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