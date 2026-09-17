Poraz koji ne boli: Uspeo pakleni plan Srbije na Evropskom prvenstvu!

Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od reprezentacije Belgije rezultatom 0:3 (po setovima 19:25, 21:25, 16:25) u poslednjem 5. kolu C grupe na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Orlovi su u ovaj meč ušli sa skorom 3-1 i obezbeđenim trećem mestom, ali im je pobeda bila značajna kako bi takmičenje u grupi završili kao drugoplasirani.

Ipak, daleko slabije izdanje nego u preokretima i pobedama nad Holandijom i Danskom (po 3:2) su doprineli da izabranici selektora Georga Krecua „zaobiđu“ Italiju i kao trećeplasirani prođu dalje.

Na kraju je Belgija slavila sa , a srpski odbojkaši pobegli od „azura“, ukoliko prebrode uspešno osminu finala, što im je i bio plan pre ovog susreta.

FOTO: Korhonen/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia Srbija je prvi set odigrala dosta dobro, u većem delu ovog perioda vodila i sa tri poena prednosti, ali su se Belgijanci probudili u finišu i preko raspoloženih Regersa i Deroa stigli do preokreta i slavili ubedljivo sa 25:19.

Slična slika viđena je u drugom setu. Igralo se ravnopravno, nijedan rival nije imao osetniju prednost, sve do rezultata 21:21, kada je Belgija nanizala četiri poena i ovaj deo igre dobila sa 25:21.

Bezidejno i neorganizovano je srpski tim izgledao u trećem setu, Belgijanci su dominirali i suvereno ga rešili u svoju korist.

Orlovi su, dakle, takmičenje u C grupi završili kao trećeplasirani i sele se u Torino, gde će 20. ili 21. septembra igrati protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, dok bi u četvrtfinalu imati lakšeg rivala, a sa Italijom mogli tek da se sastanu u samoj završnici.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 12 poena, dok je Marko Ivović postigao devet. U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 16 poena, a Sem Deru je zabeležio 14 poena.

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Belgijancima je za prvo mesto u C grupi potreban poraz Finske od Estonije, što je u domenu naučne fantastike. Pobeda bilo kojim rezultatom, ostavlja Skandinavce na liderskoj poziciji.

SRBIJA - BELGIJA 0-3 (19:25, 21:25, 16:25)

TOK MEČA

TREĆI SET

Kraj utakmice! Prva pobeda Belgije na prvenstvima Evrope nad Srbijom!

16-24 Osam meč lopti za Belgijance!

15-23 Greška za greškom...

14-21 Posle lošeg prijema Negića, evo i trećeg vezanog poena za Belgiju.

14-20 Ne dozvoljavaju Belgijanci bilo kakvo iznenađenje.

14-19 Prolazi Roti za Belgiju, potom greši Regers.

11-16 Smanjuju srpski odbojkaši, potom nova greška.

7-13 Raste vođstvo Belgije koja gazi ka pobedi.

6-10 Serija Belgijanaca od pet poena, naspram samo jednog Srbije, za ubedljivo vođstvo.

5-5 Nema osetnije prednosti ni za jednu reprezentaciju.

2-2 Silovito Srbija otvara treći deo igre, ali se Belgija vraća sa dva uzastopna poena.

DRUGI SET

21-25 Uzima Belgija i drugi set!

21-24 Greška Ivovića, Belgija ima tri set lopte.

21-23 Marinović nije prihvatio servis, Seperoti ne greši.

21-22 Greši Luburić, vode Belgijanci, tajm-aut Krecu.

21-21 Imamo dramu u drugom setu.

19-19 I dalje Orlovi i dalje vode, međutim, Dero sedmim poenom donosi izjednačenje.

Serija 3:0 Srbije donosi preokret četi Georga Krecua.

18-17 VOĐSTVO! Dražen Luburić iz servisa, uz dosta sreće prelazi lopta na polje Belgije. A, onda još jednom Luburić iz servisa koristi nesporazum igrača Belgije, za vođstvo Srbije!

16-17 Ništa bolji nisu ni Belgijanci, sa sedmom servis greškom.

15-17 Evo i devetog poena Dražena Luburića. Ipak, očajan servis Kokeze donosi 17.poen Belgiji.

14-16 Luburić dijagonalom prekida nalet Belgije, ali taj Regers...

13-15 Raste vođstvo Belgijanaca, 6-1 u asovima za našeg protivnika.

13-14 Poenima Regersa i greškom Luburića, Belgija prelazi u vođstvo. Tajm-aut za Krecua.

13-12 Greška Kolsona, ali prolazi Regers.

12-11 Fenomenalni Dražen Luburić, odgovara posle dizanja Rot

Izgubio je čelindž, rumunski stručnjak na klupi Srbije, Roti nije napravio prestup.

foto milos vukadinovic

11-10 Roti poentira, ali Krecu traži čelindž, smatrajući da je Belgijanac zgazio liniju.

11-9 Raste vođstvo Orlova.

10-9 Kolson donosi izjednačenje Belgiji, a Luburić prednost Srbiji.

6-4 Sjajan Kokeza, plasirao je loptu u nebranjeni deo polja.

3-3 Posle greške Regersa, poen za Srbiju.

2-1 Lazar Marinović plasira loptu.

1-1 Izjednačava Belgija

1-0 Srbija otvara drugi set poenom.

PRVI SET

Dobila je Belgija ubedljivo prvi set.

19-25 Osvaja Belgija prvi set.

19-24 Belgija na poena

19-23 Siguran smeč Belgijanaca.

19-22 Belgija sve bliža osvajanju prvog seta.

19-21 Kokeza smanjuje rezultat.

18-21 Sada i as za Belgiju, tri poena više za rivala Orlova, a Srbija je bila na +3...

18-20 Izblokiran Marinović, trojni blok Belgijanaca je zaustavio našeg reprezentativca.

18-19 Sem Dero razbija trojni blok Orlova. Belgija opet vodi.

18-18 Ivović pogađa za Srbiju.

17-18 Evo prvog vođstva Belgijanaca u utakmici.

17-17 Poenima Deroa Belgija se vraća posle tri poena zaostatka, tajm-aut George Krecu.

17-16 Nesporazum, Ivovića, Kokeze i još jednog igrača Srbije, prolazi lopta pored njih trojice.

17-15 Greši Jovović.

17-14 Poeni Kokeze, srednji bloker Fridrishafena nepogrešiv.

16-14 Greška Srbije iz servisa.

16-13 Nije pomogao tajm-aut Belgijancima.

15-13 Sada blok Jovovića protiv Seperotija, Srbija sjajno igra na mreži i povećava prednost. Novi tajm-aut za selektora Belgije, Emanuela Zeninija. Nezadovoljan je Italijan zalaganjem svojih izabranika.

14-13 Imala je Belgija priliku da prvi put povede, ali je Ivović blokom zaustavio Regersa.

13-13 Seperoti neumoljiv.

13-12 Igrač Trentina, Nedeljković, stiže do trećeg poena.

12-12 Kolson silovito servira, loš prijem Ivovića, Belgija izjednačava.

12-11 Ipak greši Luburić.

12-10 Jovović je sjajno digao loptu Luburiću, koji stiže do trećeg poena u meču.

11-10 Igra se poen za poen, niko nema osetniju prednost.

10-9 Luburić greši, opet je Belgija na poen minusa.

10-8 Ivović greši iz servisa.

10-7 Belgijanci šalju loptu u aut, raste vođstvo Krecuovog tima.

9-7 Dražen Luburić, njegovi prvi poeni, junak pobede nad Holandijom sa 38 poena.

8-7 Greši Jovović.

8-6 Ivović fenomenalno iz drugog plana, na servisu je Nikola Jovović.

7-6 Regers se razigrao, smečom razbija blok srpskih odbojkaša i vezuje treći poen.

7-5 Srednji bloker Srbije, Aleksandar Nedeljković osvaja drugi poen u meču.

6-5 Regers vezuje drugi poen, kao što rekosmo iz asa.

6-4 Regers, korektor Belgije, osvaja prvi poen na meču, a onda i as iz servisa.

Četa selektora Krecua je vezala tri poena i napravila osetnu prednost.

6-3 Nedeljković sjajn na mreži, raste vođstvo Srbije. Tajm-aut Belgija.

5-3 Evo i prvih poena iz bloka za Orlove. Jovović je izblokirao napad Belgije.

4-3 Lazar Marinović razbija trojni blok Belgije.

3-3 Martin Kolson izjednačava.

3-2 "Pecanje" Belgijanaca.

2-2 Nerešeno je, Sem Dero je na servisu.

2-1 Greše Belgijanci, Srbija prvi put vodi, a onda greška Kokeze iz servisa.

1-1 Izjednačava Luburić.

0-1 Peperoti otvara meč poenom.

Počeo je meč! Srbija prva na servisu, Marko Ivović servira!

PRE UTAKMICE

Startna postava Srbije: Ivović, Nedeljković, Marinović, Jovović, Kokeza, Luburić.

15.55 - Najpre je intonirana himna Belgije, pa "Bože pravde".

15.48 - Uskoro počinje meč "orlova" u borbi za drugu poziciju.

15.38 - Postoji i scenario po kojem bi Srbija namerno želela da izgubi od Belgije, kako bi u četvrtfinalu izbegla odlazak na megdan moćnim Italijanima. O tome pročitajte ovde.

UVOD

Odbojkaška reprezentacija Srbije igra poslednji meč 5. kola u grupi C, a protivnik je Belgija.

Izabranici selektora Georga Krecua su obezbedili plasman u narednu fazu takmičenja i najmanje treće mesto, ali imaju priliku da se dokopaju i druge pozicije pred nastavak borbi u Tampereu, ukoliko danas slave.

"Orlovi" su trenutno na skoru 3-1, pošto su na premijeri savladali Estoniju 3:1, a potom šokantno izgubili od Finske sa maksimalnih 0:3.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Usledila su potom dva spektakularna preokreta i pobede nad Holandijom od 3:2 (koja je imala 0:2), a onda i protiv Danske 3:2, iako su Skandinavci imali identično vođstvo u setovima kao "lale".

Belgija je u prvom kolu savladala Holandiju 3:1, potom je poražena od Finaca (2:3), da bi identičnim rezultatima slavila protiv Estonije i Danske sa po 3:1.

Ako slavi, Srbija će u osmini finala dobiti rivala iz grupe A, to su Grčka ili Češka.

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