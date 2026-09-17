Poraz koji ne boli: Uspeo pakleni plan Srbije na Evropskom prvenstvu!
Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od reprezentacije Belgije rezultatom 0:3 (po setovima 19:25, 21:25, 16:25) u poslednjem 5. kolu C grupe na Evropskom prvenstvu u Tampereu.
Orlovi su u ovaj meč ušli sa skorom 3-1 i obezbeđenim trećem mestom, ali im je pobeda bila značajna kako bi takmičenje u grupi završili kao drugoplasirani.
Ipak, daleko slabije izdanje nego u preokretima i pobedama nad Holandijom i Danskom (po 3:2) su doprineli da izabranici selektora Georga Krecua „zaobiđu“ Italiju i kao trećeplasirani prođu dalje.
Na kraju je Belgija slavila sa , a srpski odbojkaši pobegli od „azura“, ukoliko prebrode uspešno osminu finala, što im je i bio plan pre ovog susreta.
Slična slika viđena je u drugom setu. Igralo se ravnopravno, nijedan rival nije imao osetniju prednost, sve do rezultata 21:21, kada je Belgija nanizala četiri poena i ovaj deo igre dobila sa 25:21.
Bezidejno i neorganizovano je srpski tim izgledao u trećem setu, Belgijanci su dominirali i suvereno ga rešili u svoju korist.
Orlovi su, dakle, takmičenje u C grupi završili kao trećeplasirani i sele se u Torino, gde će 20. ili 21. septembra igrati protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, dok bi u četvrtfinalu imati lakšeg rivala, a sa Italijom mogli tek da se sastanu u samoj završnici.
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 12 poena, dok je Marko Ivović postigao devet. U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 16 poena, a Sem Deru je zabeležio 14 poena.
Belgijancima je za prvo mesto u C grupi potreban poraz Finske od Estonije, što je u domenu naučne fantastike. Pobeda bilo kojim rezultatom, ostavlja Skandinavce na liderskoj poziciji.
SRBIJA - BELGIJA 0-3 (19:25, 21:25, 16:25)
TOK MEČA
TREĆI SET
Kraj utakmice! Prva pobeda Belgije na prvenstvima Evrope nad Srbijom!
16-24 Osam meč lopti za Belgijance!
15-23 Greška za greškom...
14-21 Posle lošeg prijema Negića, evo i trećeg vezanog poena za Belgiju.
14-20 Ne dozvoljavaju Belgijanci bilo kakvo iznenađenje.
14-19 Prolazi Roti za Belgiju, potom greši Regers.
11-16 Smanjuju srpski odbojkaši, potom nova greška.
7-13 Raste vođstvo Belgije koja gazi ka pobedi.
6-10 Serija Belgijanaca od pet poena, naspram samo jednog Srbije, za ubedljivo vođstvo.
5-5 Nema osetnije prednosti ni za jednu reprezentaciju.
2-2 Silovito Srbija otvara treći deo igre, ali se Belgija vraća sa dva uzastopna poena.
DRUGI SET
21-25 Uzima Belgija i drugi set!
21-24 Greška Ivovića, Belgija ima tri set lopte.
21-23 Marinović nije prihvatio servis, Seperoti ne greši.
21-22 Greši Luburić, vode Belgijanci, tajm-aut Krecu.
21-21 Imamo dramu u drugom setu.
19-19 I dalje Orlovi i dalje vode, međutim, Dero sedmim poenom donosi izjednačenje.
Serija 3:0 Srbije donosi preokret četi Georga Krecua.
18-17 VOĐSTVO! Dražen Luburić iz servisa, uz dosta sreće prelazi lopta na polje Belgije. A, onda još jednom Luburić iz servisa koristi nesporazum igrača Belgije, za vođstvo Srbije!
16-17 Ništa bolji nisu ni Belgijanci, sa sedmom servis greškom.
15-17 Evo i devetog poena Dražena Luburića. Ipak, očajan servis Kokeze donosi 17.poen Belgiji.
14-16 Luburić dijagonalom prekida nalet Belgije, ali taj Regers...
13-15 Raste vođstvo Belgijanaca, 6-1 u asovima za našeg protivnika.
13-14 Poenima Regersa i greškom Luburića, Belgija prelazi u vođstvo. Tajm-aut za Krecua.
13-12 Greška Kolsona, ali prolazi Regers.
12-11 Fenomenalni Dražen Luburić, odgovara posle dizanja Rot
Izgubio je čelindž, rumunski stručnjak na klupi Srbije, Roti nije napravio prestup.
11-10 Roti poentira, ali Krecu traži čelindž, smatrajući da je Belgijanac zgazio liniju.
11-9 Raste vođstvo Orlova.
10-9 Kolson donosi izjednačenje Belgiji, a Luburić prednost Srbiji.
6-4 Sjajan Kokeza, plasirao je loptu u nebranjeni deo polja.
3-3 Posle greške Regersa, poen za Srbiju.
2-1 Lazar Marinović plasira loptu.
1-1 Izjednačava Belgija
1-0 Srbija otvara drugi set poenom.
PRVI SET
Dobila je Belgija ubedljivo prvi set.
19-25 Osvaja Belgija prvi set.
19-24 Belgija na poena
19-23 Siguran smeč Belgijanaca.
19-22 Belgija sve bliža osvajanju prvog seta.
19-21 Kokeza smanjuje rezultat.
18-21 Sada i as za Belgiju, tri poena više za rivala Orlova, a Srbija je bila na +3...
18-20 Izblokiran Marinović, trojni blok Belgijanaca je zaustavio našeg reprezentativca.
18-19 Sem Dero razbija trojni blok Orlova. Belgija opet vodi.
18-18 Ivović pogađa za Srbiju.
17-18 Evo prvog vođstva Belgijanaca u utakmici.
17-17 Poenima Deroa Belgija se vraća posle tri poena zaostatka, tajm-aut George Krecu.
17-16 Nesporazum, Ivovića, Kokeze i još jednog igrača Srbije, prolazi lopta pored njih trojice.
17-15 Greši Jovović.
17-14 Poeni Kokeze, srednji bloker Fridrishafena nepogrešiv.
16-14 Greška Srbije iz servisa.
16-13 Nije pomogao tajm-aut Belgijancima.
15-13 Sada blok Jovovića protiv Seperotija, Srbija sjajno igra na mreži i povećava prednost. Novi tajm-aut za selektora Belgije, Emanuela Zeninija. Nezadovoljan je Italijan zalaganjem svojih izabranika.
14-13 Imala je Belgija priliku da prvi put povede, ali je Ivović blokom zaustavio Regersa.
13-13 Seperoti neumoljiv.
13-12 Igrač Trentina, Nedeljković, stiže do trećeg poena.
12-12 Kolson silovito servira, loš prijem Ivovića, Belgija izjednačava.
12-11 Ipak greši Luburić.
12-10 Jovović je sjajno digao loptu Luburiću, koji stiže do trećeg poena u meču.
11-10 Igra se poen za poen, niko nema osetniju prednost.
10-9 Luburić greši, opet je Belgija na poen minusa.
10-8 Ivović greši iz servisa.
10-7 Belgijanci šalju loptu u aut, raste vođstvo Krecuovog tima.
9-7 Dražen Luburić, njegovi prvi poeni, junak pobede nad Holandijom sa 38 poena.
8-7 Greši Jovović.
8-6 Ivović fenomenalno iz drugog plana, na servisu je Nikola Jovović.
7-6 Regers se razigrao, smečom razbija blok srpskih odbojkaša i vezuje treći poen.
7-5 Srednji bloker Srbije, Aleksandar Nedeljković osvaja drugi poen u meču.
6-5 Regers vezuje drugi poen, kao što rekosmo iz asa.
6-4 Regers, korektor Belgije, osvaja prvi poen na meču, a onda i as iz servisa.
Četa selektora Krecua je vezala tri poena i napravila osetnu prednost.
6-3 Nedeljković sjajn na mreži, raste vođstvo Srbije. Tajm-aut Belgija.
5-3 Evo i prvih poena iz bloka za Orlove. Jovović je izblokirao napad Belgije.
4-3 Lazar Marinović razbija trojni blok Belgije.
3-3 Martin Kolson izjednačava.
3-2 "Pecanje" Belgijanaca.
2-2 Nerešeno je, Sem Dero je na servisu.
2-1 Greše Belgijanci, Srbija prvi put vodi, a onda greška Kokeze iz servisa.
1-1 Izjednačava Luburić.
0-1 Peperoti otvara meč poenom.
Počeo je meč! Srbija prva na servisu, Marko Ivović servira!
PRE UTAKMICE
Startna postava Srbije: Ivović, Nedeljković, Marinović, Jovović, Kokeza, Luburić.
15.55 - Najpre je intonirana himna Belgije, pa "Bože pravde".
15.48 - Uskoro počinje meč "orlova" u borbi za drugu poziciju.
15.38 - Postoji i scenario po kojem bi Srbija namerno želela da izgubi od Belgije, kako bi u četvrtfinalu izbegla odlazak na megdan moćnim Italijanima. O tome pročitajte ovde.
UVOD
Odbojkaška reprezentacija Srbije igra poslednji meč 5. kola u grupi C, a protivnik je Belgija.
Izabranici selektora Georga Krecua su obezbedili plasman u narednu fazu takmičenja i najmanje treće mesto, ali imaju priliku da se dokopaju i druge pozicije pred nastavak borbi u Tampereu, ukoliko danas slave.
"Orlovi" su trenutno na skoru 3-1, pošto su na premijeri savladali Estoniju 3:1, a potom šokantno izgubili od Finske sa maksimalnih 0:3.
Usledila su potom dva spektakularna preokreta i pobede nad Holandijom od 3:2 (koja je imala 0:2), a onda i protiv Danske 3:2, iako su Skandinavci imali identično vođstvo u setovima kao "lale".
Belgija je u prvom kolu savladala Holandiju 3:1, potom je poražena od Finaca (2:3), da bi identičnim rezultatima slavila protiv Estonije i Danske sa po 3:1.
Ako slavi, Srbija će u osmini finala dobiti rivala iz grupe A, to su Grčka ili Češka.
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