SRBIJA GLEDA I NE VERUJE: Šta se krije iza misterioznih povreda naših odbojkaša pred Belgiju?!
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 16 časova u Tampereu protiv selekcije Belgije, u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu.
Izabranici selektora Đorđa Krecua su dramatičnom pobedom nad Danskom od 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14) već matematički obezbedili plasman u osminu finala. Današnji duel direktno odlučuje o konačnom plasmanu u grupi, gde bi trijumf nad Belgijancima doneo povoljniji žreb i bolju startnu poziciju pred početak nokaut faze šampionata.
Srbija u ovaj meč ulazi sa treće pozicije u grupi, uz učinak od tri pobede i jednog poraza (sedam bodova). Belgija i Finska trenutno dele prva dva mesta sa po 10 bodova, dok je Danska četvrta sa istim brojem bodova kao i Srbija, ali i utakmicom više.
Nacionalni tim Srbije pokazao je izuzetnu psihološku stabilnost u dosadašnjem toku turnira, vezavši dve pobede nakon velikih preokreta i zaostatka od 0:2 u setovima – najpre protiv Holandije, a potom i protiv Danske. Apsolutni junak trijumfa nad Dancima bio je Veljko Mašulović, koji je zabeležio čak 34 poena.
Stručni štab na tom meču nije mogao da računa na povređene Dražena Luburića i Nikolu Jovovića, čiji je nastup i u današnjem duelu pod znakom pitanja.
Sa druge strane mreže biće reprezentacija Belgije, koja je u dosadašnjem toku prvenstva upisala pobede protiv Holandije, Estonije i Danske (sve rezultatom 3:1), dok je jedini poraz pretrpela od domaćina Finske nakon pet setova (2:3).
Tradicija u međusobnim duelima je izjednačena. Srbija je slavila na prethodnom kontinentalnom šampionatu 2023. godine sa 3:1, dok je Belgija uzvratila istim rezultatom u ovogodišnjem izdanju Lige nacija.
Direktan televizijski prenos meča obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena Sport Premium 1 sa početkom u 16 časova.
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