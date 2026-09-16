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Bizaran momenat na meču Srbije: Odbojkaš ujeo saigrača za glavu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 09. 2026. u 18:11

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Neverovatne scene viđene su na meču Srbije i Danske.

Бизаран моменат на мечу Србије: Одбојкаш ујео саиграча за главу

FOTO: Printskrin/RTS2

U toku duela Evropskog prvenstva u kome su se sastale pomenute reprezentacije viđena je jedna nesvakidašnja scena. 

Mnoge je nasmejala, ali je sigurno da glavnom akteru nije nimalo prijala. 

Danci su meč otvorili osvajanjem prvog seta, dok su u drugom imali prednost 6:5, a tokom proslave tog poena viđena je bizarna scena. 

Nakon što je Kjer poentirao za 6:5, udario je slučajno saigrača Madsena i "pocepao" mu glavu zubima. 

Foto: ФОТО: Принтскрин/РТС2

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Usledila je duža pauza, dok je lekarski tim sanirao povredu Danca.

On se posle na teren vratio sa osmehom, ne verujući šta mu se dogodilo. 

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