Bizaran momenat na meču Srbije: Odbojkaš ujeo saigrača za glavu

Neverovatne scene viđene su na meču Srbije i Danske.

FOTO: Printskrin/RTS2

U toku duela Evropskog prvenstva u kome su se sastale pomenute reprezentacije viđena je jedna nesvakidašnja scena.

Mnoge je nasmejala, ali je sigurno da glavnom akteru nije nimalo prijala.

Danci su meč otvorili osvajanjem prvog seta, dok su u drugom imali prednost 6:5, a tokom proslave tog poena viđena je bizarna scena.

Nakon što je Kjer poentirao za 6:5, udario je slučajno saigrača Madsena i "pocepao" mu glavu zubima.

Usledila je duža pauza, dok je lekarski tim sanirao povredu Danca.

Kjer patosirao Madsena, Danac se zaneo protiv Srbije pic.twitter.com/q01aW3emSi — FantomBeograda (@FantomBeograda) September 16, 2026

On se posle na teren vratio sa osmehom, ne verujući šta mu se dogodilo.

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