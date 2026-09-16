PRIPREME ZA MAKEDONIJU: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacija sutra se okuplja u Kruševcu, gde će ostati do odlaska u Ohrid
PODMLAĐENA ženska rukometna reprezentacija Srbije okupiće se sutra u Kruševcu, gde će trenirati do odlaska u Ohrid, gde će od 24. do 26. septembra na "Trofeju Makedonije" igrati sa domaćom selekcijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.
Selektorka Sandra Kolaković, koja je oslobodila igračice Crvene zvezde i Naise zbog obaveza u evropskim kupovima, proveriće igračice za završne pripreme za EP od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turska.
- Turnir u Makedoniji je idealna prilika da vidimo koliko mogu juniorke, koje su bile šeste na SP u Kini, u seniorskoj konkurenciji. Inače, svaka devojka će dobiti šansu - ističe Kolakovićka.
Na spisku su: Marija Simić, Aleksandra Šarac, Ivona Grujičić (golmani), Jana Stanković, Nikolina Bulatović (leva krila), Zorica Ranković, Mia Nedeljković, Dunja Radević (desna krila), Sonja Stamenković, Katarina Mančić, Tamara Kojić, Jelena Knežević (pivotmeni), Sara Radović,Aleksandra Vasić, Milica Otašević, Leana Milosavljević, Milica Ignjatović, Anja Vujnović (bekovi).
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