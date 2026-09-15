ZVEZDA GOST JAGODINE: Zbog obaveza ženske rukometne reprezentacije evo kada se igra drugo kolo ARKUS Superlige
NEMA predaha u šampionatu rukometašice. Već sutra naši najbolji klubovi odmeriće snage u drugom, kolu ARKUS Superlige za rukometašice. Aktuelne šampionke, igračice Crvene zvzezde idu u goste Jagodini. Drugi favorit za titulu, Bor dočekaće Bekament, dok će Naisa u Novoh Pazovi izaći na megdan Mladosti.
DRUGO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, sreda: Bor - Bekament (19.00), Jagodina - Crvena zvezda (19.00), Vojvodina - Ruma (18.30), Mladost NP - Naisa (20.00), Temerin - Napredak (18.00), Partizan - Radnički (20.30).
TABELA: Radnički 2, C. zvezda 2, Naisa 2, Bor 2, Ruma 2, Napredak 2, Partizan 0, Mladost NP 0, Temerin 0, Jagodina 0, Vojvodina 0, Bekament 0 bodova.
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