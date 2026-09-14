STO POSTO ADRENALIN U TREŠNJARIMA: U Kraljevu minulog vikenda održana trka moto-kros šampionata Srbije

Na stazi „MX park Trešnjari“ nadomak Kraljeva, ljubitelji brzine, adrenalina, ekstremnih i egzibicionih sportova, imali su priliku minulog vikenda da uživaju u moto-kros trci Nacionalnog šampionata koja se u gradu na Ibru održala jubilarni, deseti put.

G.Šljivić

U uspešnoj organizaciji kraljevačkog AMSK „GTC Rejsing“, u nadmetnju za bodove, na stazi dugačkoj 1.400 metara, sa 17 krivina i visinskom razlikom od 43 metra, u ukupno devet raspisanih klasa učestvovalo je 70 takmičara.

G.Šljivić

Prvi kroz cilj u najprestižnijim klasama „MH“ i „MHV“ i „MHB“ prošli su Aleks Varandi, Aleksandar Roša i Filip Vuksanović dok je ekipno najuspešniji bio „Sagmajster tim“ sa 206 bodova, ispred AMK „Bip Bip rejsing tima“ sa 195 i „Sokola rejsing tima“ sa 173 boda.

G.Šljivić

Ovom prilikom publika je mogla da uživa u spektakularnim okršajima moćnih dvotočkaša na odlično pripremljenoj stazi koja ispunjava stroge uslove za nadmetanja u moto-krosu, ciklo-krosu i takozvanom „ofroudu“.

G.Šljivić

- Ovo je deseti put da organizujemo trkački moto-kros vikend i trudimo se da napredujemo iz godine u godinu kao i da, uz podršku lokalne samouprave, ovdašnje Turističke organizacije i Sportskog saveza, sve podignemo na još viši nivo i svima koji dođu u Trešnjare“ pružimo nezaboravno iskustvo – poručuje organizator Drejan Jablanvić iz kraljevačkog „GTC Rejsing“ kluba.

G.Šljivić