STO POSTO ADRENALIN U TREŠNJARIMA: U Kraljevu minulog vikenda održana trka moto-kros šampionata Srbije
Na stazi „MX park Trešnjari“ nadomak Kraljeva, ljubitelji brzine, adrenalina, ekstremnih i egzibicionih sportova, imali su priliku minulog vikenda da uživaju u moto-kros trci Nacionalnog šampionata koja se u gradu na Ibru održala jubilarni, deseti put.
U uspešnoj organizaciji kraljevačkog AMSK „GTC Rejsing“, u nadmetnju za bodove, na stazi dugačkoj 1.400 metara, sa 17 krivina i visinskom razlikom od 43 metra, u ukupno devet raspisanih klasa učestvovalo je 70 takmičara.
Prvi kroz cilj u najprestižnijim klasama „MH“ i „MHV“ i „MHB“ prošli su Aleks Varandi, Aleksandar Roša i Filip Vuksanović dok je ekipno najuspešniji bio „Sagmajster tim“ sa 206 bodova, ispred AMK „Bip Bip rejsing tima“ sa 195 i „Sokola rejsing tima“ sa 173 boda.
Ovom prilikom publika je mogla da uživa u spektakularnim okršajima moćnih dvotočkaša na odlično pripremljenoj stazi koja ispunjava stroge uslove za nadmetanja u moto-krosu, ciklo-krosu i takozvanom „ofroudu“.
- Ovo je deseti put da organizujemo trkački moto-kros vikend i trudimo se da napredujemo iz godine u godinu kao i da, uz podršku lokalne samouprave, ovdašnje Turističke organizacije i Sportskog saveza, sve podignemo na još viši nivo i svima koji dođu u Trešnjare“ pružimo nezaboravno iskustvo – poručuje organizator Drejan Jablanvić iz kraljevačkog „GTC Rejsing“ kluba.
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