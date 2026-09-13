ŠPANAC NAJBRŽI U SAN MARINU: Mark Markez drži prvo mesto u Moto GP šampionatu

VOZAČ Dukatija Španac Mark Markez pobednik je trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu San Marina.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Španac je do trijumfa na stazi Mizano stigao rezultatom 41:13.013. Drugo mesto osvojio je vozač ekipe BK8 Gresini rejsing Aleks Markez, koji je za rođenim bratom zaostao 0,657 sekundi.

Treći je bio vozač ekipe Red Bul KTM Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom zaostao 2,326 sekunde.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 274 boda koliko ima i drugoplasirani Horhe Martin iz Aprilije.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 20. septembra za Veliku nagradu Austrije.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju