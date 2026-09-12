Srpkinji izmakla medalja: Vilagoš peta na Ultimativnom prvenstvu sveta!
Adriana Vilagoš nije uspela da dođe do medalje, na atletskom takmičenju u Budipešti.
Ultimativno svetsko prvenstvo se održava u Budimpešti od 11. do 13. septembra 2026. godine i u subotu je Adriana Vilagoš izašla na stadion.
Ona je takmičenje u bacanju koplja završila kao peta na svetu.
U prvom pokušaju je bila odlična i samo je Kineskinja Ziji Jan bila bolja od nje, a Adriana je bacila 61,37 tada.
U drugom pokušaju je grešku skupo platila pošto je prestupila, a u trećem je bacila 60,23 i to nije bilo za bolje od pete pozicije.
Za medalju su se borile Haruka Kitaguči iz Japana, Mekenzi Litl iz Australije i Flor Denis Ruis Hurtado iz Kolumbije. Na kraju, pobedila je Japanka koja je i olimpijska šampionka, sa nacionalnim rekordom 68,92.
Treba reći da se tokom takmičenja, Kineskinja Ziji Jan povukla zbog povrede.
Srbija će imati priliku da osvoji medalju, pošto će Luka Bošković pokušati to da uradi u disciplini skok u dalj.
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