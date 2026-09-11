Šok u komšiluku! Poznata sportiskinja (25) otkrila da boluje od leukemije

Slovenačka plivačica Katja Fain, koja je dva puta nastupala na Olimpijskim igrama, saopštila je danas da boluje od leukemije."30. jun 2026. godine je datum, koji nikada neću zaboraviti.

Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Slovenačka plivačica Katja Fain, koja je dva puta nastupala na Olimpijskim igrama, saopštila je danas da boluje od leukemije."30. jun 2026. godine je datum, koji nikada neću zaboraviti. Dan, kada se moj život promenio zauvek. Jedan telefonski poziv i dve reči i dijagnoza, koja mi je srušila svet. Rak krvi", napisala je 25-godišnja Fain na svom Instagram nalogu.

Fain je učestvovala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. i Parizu 2024. godine, a najbolji rezultat ostvarila je u prestonici Japana, gde je bila 15. na 400 metara slobodnim stilom.

Ona je pre pet godina osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u kratkim bazenima u Kazanju, u trci na 200 metara slobodnim stilom, a osvojila je i po dve zlatne medalje u štafetama i po dve srebrne medalje u trkama na 200 i 400 metara slobodno na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine.

Fain je pojasnila da boluje od hronične mijeloidne leukemije, koja se leči svakodnevnom upotrebom tableta, a potrebno je nekoliko godina kako bi se prestalo sa konzumiranjem lekova, uz mogućnost povratka bolesti.

"Moje oči su bile pune suza, nisam mogla da razumem reči lekara kada mi je sve objašnjavao. Ali to nije bio samo ružan san. Nije bilo bežanja, jer je to postala moja nova stvarnost. Nisam mogla da dišem, da govorim i da jasno vidim. Mislim - rak? Ja? Zašto ja? Pazim svoje telo, vežbam, zdravo jedem, ne pušim i ne pijem. Mislim, radim sve kako treba, zar ne? Pa ipak mi je život dodelio ovu kartu?", dodala je ona.

Fain je zbog bolesti propustila ovogodišnje Evropsko prvenstvo u Parizu, a nada se da će uskoro započeti sa lakšim treninzima plivanja.

"Bez očekivanja, bez pritiska, bez štoperice, samo plivanje", istakla je Fain.