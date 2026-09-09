Srpska atletika predvodnik Zapadnog Balkana: Troje naših takmičara na prvom Ultimativnom SP

BUDIMPEŠTA će od 11. do 13. septembra biti domaćin novog atletskog takmičenja, Ultimativnog svetskog prvenstva, na kome će Srbija biti jedna od učesnica.

FOTO: SAS

Našu zemlju će u Budimpešti predstavljati troje atletičara i to: Adriana Vilagoš u bacanju koplja, Angelina Topić u skoku uvis i Luka Bošković u skoku udalj.

- Imamo najviše učesnika od zemalja Zapadnog Balkana, izjavio je predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković uoči početka prvog izdanja.

Branković je jedan od retkih čelnika nacionalnih saveza koji je dobio poziv da prisustvuje događaju u Budimpešti.

Pravo da startuju imaju olimpijski prvaci iz 2024, svetski šampioni iz 2025, pobednici Dijamantske lige iz 2026. i, uz njih, trenutno najbolji sa globalne rang-liste, jer mesta ima samo za osam takmičara u disciplinama u kojima nastupaju srpski predstavnici, a samo će biti održana finala.

Nema ograničenja broja učesnika iz jedne države, kao na klasičnim svetskim prvenstvima. Od 214 saveza, koliko broji Svetska atletika, 381 predstavnika u muškoj konkurenciji imaće samo 65 federacija, dok će u ženskoj konkurenciji nastupiti 157 atletičarki iz tek 51 nacije. U obe konkurencije mesto je izborila i Srbija.

- S obzirom na funkciju koju obavljam, izuzetno mi je važno što smo, uz mlade vrhunske sportiste, koji su suština svega, iškolovali za najveću scenu i jednog sportskog radnika. Reč je o 30-godišnjem Marku Ristovu, kojeg je Svetska atletika odredila za direktora ovog premijernog spektakla u Budimpešti. U SAS-u je zaposlen kao komesar za takmičenja - rekao je predsednik SAS.

Branković je predsednik Balkanske atletike i član Upravnog odbora Evropske atletike.

- Mnogo su svemu, pa i ovom specijalnom pozivu za mene, doprinele izuzetno kvalitetne organizacije takmičenja u Beogradu. Pored ostalog, bili smo domaćini SP u dvorani 2022, zvanično proglašenog najboljim u istoriji, kao i planetarnog prvenstva u krosu 2024. U Atletskoj dvorani na Banjici domaćini smo mitinga najvišeg ranga Svetske atletike, kao i veoma kvalitetnog mitinga na otvorenom. Takmičenja evropskog nivoa da i ne spominjem ovoga puta. Uostalom, 13. decembra ponovo organizujemo Prvenstvo Starog kontinenta u krosu na Ušću, a u aprilu naredne godine kontinentalno prvenstvo na putu - rekao je Branković.