Vicešampion Evrope stiže u Beograd: Partizan sa novim trenerom započinje pohod u Ligi šampiona!

Rukometaši Partizana dočekaće sutra (18.45 časova) u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Fiksea u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener crno-belih Raul Gonzales izneo je očekivanja, pred start u najelitnijem rangu:

"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za Fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe", izjavio je Beogradu Gonzales uoči meča sa ekipom Fikse Berlina u Ligi šampiona.

Španski stručnjak je istakao da je fokusiran na igru svog tima i da očekuje težak meč protiv vicešampiona Evrope.

"Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u LŠ je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom", rekao je Gonzales na konferenciji za medije, preneo je zvanični sajt kluba.

Ivan Mićić, kapiten crno-belih, izjavio je da jedva čeka da zaigra u najelitnijem klupskom takmičenju.

"Entuzijazam oko utakmice raste. Ovo je za mene ostvarenje dečačkog sna. Kad sam počinjao da se bavim rukometom, gledao sam Partizan na TV-u u LŠ i maštao da ću i ja jednog dana u crno-belom dresu da zaigram na toj pozornici. To se ostvarilo posle 13 godina i radujem se što ću predvoditi Partizan u LŠ. Svi dobro znaju ekipu Berlina, predvođenu najboljim igračem sveta Matijasom Gidselom", naveo je kapiten Partizana.

Na kraju je podvukao:

"Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna su ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im je tranzicija najubitačnije oružje. Nadam se da će publika to prepoznati i doći u halu. Svakako da ima pozitivne treme, za ove utakmice se živi i to su mečevi zbog kojih počinješ da se baviš rukometom. Mislim da ćemo pružiti svoj maksimum, nije realno da pričam unapred, ali mislim da ćemo pružiti dobar otpor i nadam se da ćemo biti dobar protivnik Fikseu", dodao je Mićić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Rukometaš Partizana Ilija Abutović je 2017. godine sa trenerom Raulom Gonzalesom osvojio LŠ sa ekipom Vardara.

"Mislim da je ovoj ekipi mesto u LŠ. Čeka nas sutra Berlin, jedna vrhunska ekipa, sa najboljim igračem na svetu. Nadam se da ćemo imati vrhunski pristup i prikazati maksimalnu borbu. Mislim da smo spremni, sa povratkom povređenih igrača imaćemo veću rotaciju i mislim da smo spremni za ovaj duel, a posle utakmice ćemo pričati dalje. S obzirom na to da sam jedan od najiskusnijih u ekipi, savet koji sam dao saigračima je da moramo da budemo hrabri i da treba da uživamo u svakom sekundu ove LŠ", izjavio je Abutović.

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