Vicešampion Evrope stiže u Beograd: Partizan sa novim trenerom započinje pohod u Ligi šampiona!
Rukometaši Partizana dočekaće sutra (18.45 časova) u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Fiksea u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona.
Trener crno-belih Raul Gonzales izneo je očekivanja, pred start u najelitnijem rangu:
"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za Fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe", izjavio je Beogradu Gonzales uoči meča sa ekipom Fikse Berlina u Ligi šampiona.
Španski stručnjak je istakao da je fokusiran na igru svog tima i da očekuje težak meč protiv vicešampiona Evrope.
"Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u LŠ je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom", rekao je Gonzales na konferenciji za medije, preneo je zvanični sajt kluba.
Ivan Mićić, kapiten crno-belih, izjavio je da jedva čeka da zaigra u najelitnijem klupskom takmičenju.
"Entuzijazam oko utakmice raste. Ovo je za mene ostvarenje dečačkog sna. Kad sam počinjao da se bavim rukometom, gledao sam Partizan na TV-u u LŠ i maštao da ću i ja jednog dana u crno-belom dresu da zaigram na toj pozornici. To se ostvarilo posle 13 godina i radujem se što ću predvoditi Partizan u LŠ. Svi dobro znaju ekipu Berlina, predvođenu najboljim igračem sveta Matijasom Gidselom", naveo je kapiten Partizana.
Na kraju je podvukao:
"Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna su ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im je tranzicija najubitačnije oružje. Nadam se da će publika to prepoznati i doći u halu. Svakako da ima pozitivne treme, za ove utakmice se živi i to su mečevi zbog kojih počinješ da se baviš rukometom. Mislim da ćemo pružiti svoj maksimum, nije realno da pričam unapred, ali mislim da ćemo pružiti dobar otpor i nadam se da ćemo biti dobar protivnik Fikseu", dodao je Mićić.
Rukometaš Partizana Ilija Abutović je 2017. godine sa trenerom Raulom Gonzalesom osvojio LŠ sa ekipom Vardara.
"Mislim da je ovoj ekipi mesto u LŠ. Čeka nas sutra Berlin, jedna vrhunska ekipa, sa najboljim igračem na svetu. Nadam se da ćemo imati vrhunski pristup i prikazati maksimalnu borbu. Mislim da smo spremni, sa povratkom povređenih igrača imaćemo veću rotaciju i mislim da smo spremni za ovaj duel, a posle utakmice ćemo pričati dalje. S obzirom na to da sam jedan od najiskusnijih u ekipi, savet koji sam dao saigračima je da moramo da budemo hrabri i da treba da uživamo u svakom sekundu ove LŠ", izjavio je Abutović.
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