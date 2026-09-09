Bila je sportistkinja 13 godina, sada predaje matematiku, a muškarci u njoj vide samo jedno

Zbog nauke je izašla iz sporta

Foto: Instagram/edacsoregi

Nekada je nizala sportske uspehe, a danas rešava složene jednačine i mami uzdahe gde god da se pojavi! Rumunka Eda Čoregi (28) devojka je koja definitivno ne upada u uobičajene kalupe.

Nakon što je čak 13 godina provela u profesionalnom sportu, odlučila je da preseče i napravi potpuni zaokret u životu – dres je zamenila profesorskom katedrom.

Bivša atletičarka je završila Fakultetmatematike i informatike u Kluž-Napoki i postala nastavnica matematike koja drži privatne časove. Ipak, zbog njenog atraktivnog izgleda, vitke figure i anđeoskog lica, paralelno su počele da pljušte i ponude za modeling, pa je brzo postala prava senzacija.

Svesna svojih atributa, Eda priznaje da joj prija kada je muškarci gledaju, ali ističe da je to ujedno bilo i njeno najveće prokletstvo u ljubavi.

– Volim da privlačim muškarce. Nisam oduvek bila ovoliko sigurna u sebe, ali znam da privučem pažnju gde god da se pojavim. Lep je osećaj kada vam se dive, posebno kada ulažete mnogo truda i vremena u svoj izgled – kaže zgodna profesorka, ali odmah dodaje i drugu stranu medalje:

– Ja nisam samo lepo telo. Nisam žena trofej! Mnogo puta sam nailazila na muškarce koje je zanimao samo moj fizički izgled. Nikada me nisu pitali kako sam, kako se osećam, niti su želeli da me zaista upoznaju. To mi je uvek smetalo, jer znam da imam mnogo više da ponudim od lepog lica.

Iza ove atraktivne matematičarke je i buran ljubavni život. Otkrila je da je već dva puta bila zaprošena – od čega je jedna veridba bila kao iz bajke, na egzotičnom Baliju – ali ni sa jednim partnerom nije stigla do matičara.