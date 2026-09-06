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SRBIJA I RUSIJA SU UVEK IŠLI ZAJEDNO: Tijana Bošković imala veliku podršku Markove u borbi za medalju

Vukašin Miljković

06. 09. 2026. u 22:31

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SRBIJA je danas osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu pobedivšo Poljsku sa 3:1 u setovima, a našu najbolju odbojkašicu bodrila je njena draga prijtaeljica iz Vakifbanka.

СРБИЈА И РУСИЈА СУ УВЕК ИШЛИ ЗАЈЕДНО: Тијана Бошковић имала велику подршку Маркове у борби за медаљу

Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iako nije mogla da se nađe na terenu i borbi za medalju zbog zabrane Rusiji da igra na velikim takmičenjima, na šta će još malo morati da se strpi jer se iduće godine vraćaju u Ligu nacija, to nije sprečilo Marinu Markovu da pojavi u "Sinan Erdem domu".

Sjajna Ruskinja je pratila oba današnja susreta, a tokom prvog nije krila za koga navija jer dres naše reprezentacija nosi Tijana Bošković sa kojom dominira u ekipi Vakifbanka.

Njih dve su zajedno vodile turskog giganta do osvajanja turskog prvenstva i Lige šampiona, trofeja koji je jedini nedostajao Tijani u sjajnoj klupskoj karijeri.

Markova je pored nje bila najbolji igrač Vakifa, a simpatična Ruskinja nije krila koliko voli da igra sa Boškovićevom koju često naziva svojom sestrom.

Srbija i Rusija su jednostavno uvek išli zajedno i njihov odnos je još jedan lep primer toga.

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