Maja Ognjenović nakon osvojene bronze: "Veoma sam srećna i ponosna, nije pravo vreme za priče o povlačenju"

Bronzana medalja Srbije na Evropskom prvenstvu imala je posebnu težinu za Maju Ognjenović. Iskusna odbojkašica bila je vidno emotivna nakon pobede nad Poljskom (3:1), a njena reakcija odmah je otvorila pitanje da li je upravo odigrala poslednji meč u dresu reprezentacije.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pitanje da li je emotivni trenutak posle utakmice značio i oproštaj od nacionalnog tima, Ognjenović nije stavila tačku.

„Još ne, mislim. Možda sada nije pravo vreme za to pitanje. Ako se sećate, ja sam se već na neki način tri puta opraštala od reprezentacije“, rekla je Maja.

Njene emocije, kako je objasnila, nisu bile vezane samo za rezultat utakmice. Posle godinu dana odsustva vratila se u reprezentaciju, dok je u međuvremenu došlo i do promene generacije.

„Naravno da sam emotivna. Prošle godine nisam bila ovde, a promenila se i generacija u ekipi. Meni lično nije bilo lako da se ponovo priključim timu i da sve, figurativno rečeno, vratim na svoje mesto. Zbog toga sam još emotivnija, ali sam i mnogo srećnija što smo na kraju uspele da ostvarimo ovo“, istakla je Ognjenović.

Srbija je do bronze stigla pobedom nad Poljskom rezultatom 3:1, a iskusna tehničarka priznala je da put do medalje nije bio nimalo jednostavan.

„Odigrale smo veoma težak meč. Znale smo koliko je Poljska dobra ekipa i prema njima imamo veliko poštovanje. Ipak, za nas je najvažnije bilo da se podignemo posle jučerašnjeg poraza.“

Ognjenović nije štedela reči kada je opisivala polufinalni duel sa Turskom, u kojem je Srbija doživela težak poraz.

„Po mom mišljenju, juče smo odigrale jednu od najlošijih utakmica u istoriji srpske reprezentacije. Zato nije bilo lako da se tako brzo vratimo.“

Ipak, Srbija je uspela da pronađe odgovor. Iako je bilo oscilacija, posebno u trećem setu, izabranice Zorana Terzića su u završnici ponovo preuzele kontrolu i stigle do pobede.

„Zaista sam veoma srećna i ponosna što smo uspele da se saberemo za tako kratko vreme i vratimo u utakmicu. Kao što ste videli, bilo je uspona i padova, naročito u trećem setu. Poljska već 15-20 godina igra zaista odličnu odbojku, tako da nije bilo lako. Ali na kraju mislim da smo zaista zaslužile ovu bronzanu medalju." završila je legendarna tehničarka odbojkaške reprezentacije Srbije.

🥉 Bronz Madalya Sırbistan'ın



🇷🇸 Sırbistan 3-1 Polonya 🇵🇱



4⃣ Polonya, Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı pic.twitter.com/9hUgqmXf5h — Gibby (@gibbybaris) September 6, 2026