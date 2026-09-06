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BOŠKOVIĆ U BUDIMPEŠTI: Naš talentovani skakač u dalj učestovaće na ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici

Slobodan Krstović

06. 09. 2026. u 14:41

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NAŠ skakač u dalj Luka Bošković učestovače na prvom Ultimativnom prvenstvu sveta od 11. do 13.septembra, saopštio je Srpski atletski savez.

БОШКОВИЋ У БУДИМПЕШТИ: Наш талентовани скакач у даљ учестоваће на ултимативном светском првенству у атлетици

Foto: Depositphotos

Srbin, koji je 6. jula napunio 20 godina, našao se u najužoj svetskoj eliti, među osam najboljih na planeti.

Bošković je 26.juna skočio u Zagrebu skočio 8,23 m, a u kvalifikacijama na EP u Brimingemu leteo je još dalje (8,33 m), ali mu nije priznat kao lični rekord jer je vetar u leđa bio jači od dozvoljenog.

U Budimpešti će se takmičiti i Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja.

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