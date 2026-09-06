BOŠKOVIĆ U BUDIMPEŠTI: Naš talentovani skakač u dalj učestovaće na ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici
NAŠ skakač u dalj Luka Bošković učestovače na prvom Ultimativnom prvenstvu sveta od 11. do 13.septembra, saopštio je Srpski atletski savez.
Srbin, koji je 6. jula napunio 20 godina, našao se u najužoj svetskoj eliti, među osam najboljih na planeti.
Bošković je 26.juna skočio u Zagrebu skočio 8,23 m, a u kvalifikacijama na EP u Brimingemu leteo je još dalje (8,33 m), ali mu nije priznat kao lični rekord jer je vetar u leđa bio jači od dozvoljenog.
U Budimpešti će se takmičiti i Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja.
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