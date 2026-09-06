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MAČKOVIĆ ČLAN SPORTSKE KOMISIJE: Svetska veslačka federacija ukazala veliko poverenje našem trofejnom asu

Slobodan Krstović

06. 09. 2026. u 15:24

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TROFEJNI Martin Mačković izabran je za člana Sportske komisije Svetske veslačke federacije (FISA).

МАЧКОВИЋ ЧЛАН СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ: Светска веслачка федерација указала велико поверење нашем трофејном асу

foto: milos vukadinovic

- Komisija učestvuje u razmatranju pitanja važnih za sportiste, daje mišljenja o pravilima i organizaciji najvećih svetskih takmičenja, doprinosi zaštiti interesa sportista i predstavlja važnu vezu između veslača i rukovodećih tela svetskog veslanja - ističe se u saopštenju VS Srbije.

Mačković je ove godine sa Nikolajem Pimenovim u dubl skulu osvojio evropsku titulu, svetsko srebro i zlato na Mediteranskim igrama.

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