"Više ne bi trebalo da traži posao ovde:" Turčin žestoko "udario" na Zorana Terzića!

ODBOJKAŠICE Turske pobedile su Srbiju sa 3:0 i plasirale se u finale Evropskog prvenstva. Umesto radovanja zbog trijumfa, Predsednik Odbojkaškog saveza Turske, Mehmet Akif Ustundag, oštro je napao Zorana Terzića, selektor naše reprezentacije.

Foto Nikola Skenderija

On je najpre istakao da ekipu očekuje finale i da ništa još nije gotovo.

- U finalu smo, ali nije gotovo. Navikli smo da igramo u finalima, a sada moramo da pristupimo poslednjem meču sa istom željom i motivacijom. Tim je, počevši od kapitena Ede, pružio sjajan odgovor - rekao je Ustundag za nacionalnu "TRT" televiziju.

Potom se obratio Terziću koji je pet godina radio kao strateg Fenerbahčea.

- Želim da podvučem jednu stvar. Radili ste u ovoj zemlji, ulagali ste i pokušavali da imate ulogu u nacionalnoj reprezentaciji i klubovima ove zemlje. Ali danas, pred navijačima koji su vas u prošlosti dočekivali, ponašali ste se provokativno i to nam se uopšte nije svidelo.

Nakon toga je nastavio sa još žustrijim napadom.

- Jako smo razočarani, ovakvo ponašanje mu ne priliči. Mesec dana smo ćutali, ovo je prvi put da sam progovorio. Nakon što je ovo uradio, po mom mišljenju više ne bi trebalo da traži posao u Turskoj.

Osvrnuo se na kritike u vezi sa prisustvom naturalizovanih odbojkašica u Turskoj. On je doveo u pitanje poreklo nekih Srpkinja.

- Pričali smo o naturalizovanim igračicama. Zato pitam: "Da li je Boškovićeva iz Srbije? Njena sestra je bila kapiten Bosne. Odakle je Kurtagić?"

A onda je pomenuo i Melitu Vargas, glavu uzdanicu Turske selekcije.

- A Vargas? Ako je to zaista bilo vaše gledište, zašto ste pokušali da joj nabavite pasoš Srbije i zašto ste uložili toliko napora da je dovedete u tu reprezentaciju? - zaključio je Ustundag.

Podsetimo, Srbija ove nedelje od 15 časova igra meč za treće mesto protiv Poljske na Evropskom prvenstvu.

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