Santareli negirao da je Turska "odabrala" Srbiju u polufinalu: "Mnogo se priča o tome, što mi jako smeta"

SELEKTOR Turske pričao je o sutrašnjem polufinalnom obračunu sa Srbijom, a dotakao se i optužbi na račun Turske da je "namerno" izgubila od Poljske kako bi izgleda Italiju do finala.

Bunyamin Celik / AFP / Profimedia

Naime, u poslednjem meču grupne faze Turska je ubedljivo poražena od Poljske (0:3 u setovima) što ju je poslalo u donji deo žreba de se nalazi Srbija, umesto u gornji gde je Italija.

Zbog toga su po društvenim mrežama počele teorije zavere da je Turska namerno izgubila taj susret kako bi izbegla Italiju sve do eventualnog finala, a Santareli je danas konačno govorio o tome.

- Te gluposti nemaju nikakvu vrednost, nismo razmišljali to da uradimo ni sekundu. Mnogo je praznih priča ispričano proteklih dana i to mi jako smeta. Uopšte nisam ni pričao sa devojkama o tome, te gluposti nemaju nikakvu vrednost - jasan je bio Santareli.

Za kraj je dodao da nešto tako ne treba da se dešava u sportu i da nikada nije, niti će razmišljati o takvim potezima.

"O SAÇMALIKLARIN HİÇBİR DEĞERİ YOK"



🇹🇷Santarelli, 🇵🇱Polonya'ya bilerek yenilme iddialarına sert çıktı:



"Aklımızın ucundan bile geçirmedik.



Ortada çok fazla boş laf dolandı ve beni çok rahatsız etti. Kızlarla konuşmadım bile. O saçmalıkların bence hiçbir değeri yok.



Sporda… pic.twitter.com/KnTx6OgOm5 — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 4, 2026

Podsetimo, Turska i Srbija sutra igraju svoj polufinalni meč od 15 časova, a pobednik će u finalu igrati sa Poljskom ili Italijom koje se sastaju od 18.00.

Polufinalni, kao i mečevi za odličja biće odigrani u Istanbulu što je velika prednost za Tursku koja je akutelni evrospki šampion pošto je 2023. u čuvenom finalu bila bolja od Srbije posle pet iscrpljujućih setova (3:2).